به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز دوشنبه در ادامه فرآیند «نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی» به وزارت آموزش و پرورش رفت و در جمع مدیران این وزارتخانه، ضمن استماع گزارش عملکرد یک ساله این مجموعه، رهنمودها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.

رئیس جمهور «انسان‌سازی و تربیت نیروهای کارآمد، صالح و دارای مهارت» را مأموریت مهم وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: پرورش انسان‌های صالح از خانه آغاز و در مدرسه قوام می‌یابد؛ اگر فرزندان ما در خانه و مدرسه عدالت‌خواه تربیت شوند، بعدها خود به عنوان شهروندان اجتماع، اولین مجری عدالت خواهند بود.

رئیسی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر «ضرورت اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، زمان بندی دقیق، کارشناسی و قابل نظارت برای اجرای مطلوب سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» تاکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه ارتقای کیفیت آموزشی، مردمی‌سازی، عدالت‌محوری و خانواده‌محوری را از ویژگی‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان و بر ضرورت اجرای آن به شکل مدرسه‌محور تاکید کرد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، «توسعه و ارتقای آموزش و تعلیم و تربیت» را از شاخصه‌های مهم پیشرفت در جهان دانست و با مهم دانستن آمایش سرزمینی در تأمین نیازهای نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: در این راستا فعال‌سازی هنرستان‌ها و ایجاد مهارت ارتباط آنها با بخش صنعت و کشاورزی بسیار مؤثر است.

رئیسی، ارائه «آموزش‌های مهارتی» در نظام تعلیم و تربیت را بسیار ضروری و مهم دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از دلایل عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و منابع طبیعی موجود در کشور از جمله در بخش معدن و کشاورزی به دلیل عدم مهارت و دانش به روز است و اگر بخش آموزشی در کنار صنعت، معدن و کشاورزی قرار گیرد یکی از آثار آن رفع مشکلات این حوزه‌ها و نیز معضل بیکاری در کشور خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش «دانشگاه فرهنگیان» در امر تربیت معلم، بر ضرورت جذب اساتید و دانشجویان نخبه با خمیرمایه و زمینه معلمی در این مجموعه تاکید کرد.

رئیسی در ادامه به طرح چند رهنمود مهم پرداخت؛ پیشنهاد استفاده از امکانات و فضاهای آموزشی بلااستفاده به ویژه در دانشگاه علمی‌- کاربردی و سازمان‌های غیرآموزشی در دانشگاه فرهنگیان نخستین رهنمود بود که رئیس جمهور در ادامه آن از ضرورت توجه به احداث خوابگاه برای دانشجویان متأهل تربیت معلم گفت و تصریح کرد: تمهید این امکانات برای دانشجویان، نه هزینه که یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و مفید است.

پیشنهاد راه‌اندازی مراکز مشاوره تربیتی برای دانش‌آموزان با استفاده از ظرفیت بازنشستگان و همچنین پیشنهاد تأسیس مدارس مردمی با کمک نوآوران تعلیم و تربیت و مشارکت مردم و خیرین رهنمودهای بعدی رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش بود.

رئیسی هدف مدارس مردمی را کاهش تصدی گری دولت و اکتفا کردن آن به نقش حمایتی و هدایتگری در آموزش و پرورش دانست و گفت: در این الگو، می‌شود مسئولیت‌های مهم را به مردم بخصوص خانواده‌ها واگذار کرد. راه اندازی اردوهای «راهیان پیشرفت» از مهمترین رهنمودهای رئیس جمهور به مجموعه آموزش پرورش بود.

رئیسی با اشاره به تأثیرات مثبت اردوهای راهیان نور، هدف از اردوی راهیان پیشرفت را ایجاد نشاط در دانش‌آموزان و مشاهده پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور از جمله در پارک‌های علم و فناوری دانست و گفت: محیط‌های علمی و پژوهشی و دانشگاهی از جمله مکان‌های بسیار جذاب و دیدنی برای دانش‌آموزان است و نشان دادن پیشرفت‌ها، دستاوردها و افتخارات کشور به نسل نوجوان و جوان خنثی کننده اخبار منفی و القائات نادرست رسانه‌های خارجی به نسل امروز است.

رئیس جمهور در ادامه با پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برای بررسی راهکارهای ارائه بهینه سرانه آموزشی، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش ارتقای بهره‌وری در نظام آموزشی کشور را به شکل ویژه مورد توجه قرار دهد چرا که قطعاً افزایش بهره‌وری در این وزارتخانه در ارتقای کیفی آموزش و تربیت دانش‌آموزان تأثیر خواهد داشت. توسعه و تقویت کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوان از دیگر رهنمودهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.

رئیسی در ادامه دانش‌آموزان را سرمایه و فرصتی عظیم برای آینده کشور توصیف و خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش‌آموزان ما در کنار شور و نشاط جوانانه دارای روحیه پرسشگری هستند و ممکن است درباره موضوعات مختلف گره‌های ذهنی برایشان ایجاد شود که اینجا نقش آموزش و پرورش و به ویژه معلمان و مدیران برای باز کردن این گره‌های ذهنی و پاسخ‌دهی به شبهات آنان بسیار مهم است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن قطعاً به دنبال هویت زدایی و تهدید باورها و اعتقادات نوجوانان و جوانان ما است، لذا وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد با ایجاد محیط‌های آموزشی زنده و بانشاط و تقویت ارتباط با والدین و خانواده دانش‌آموزان برای مقابله با این توطئه‌ها نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

رئیسی حراست از نسل امروز و نوجوانان و جوانان کشور را مسئولیت خطیر و راهبردی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: مسئولان این وزارتخانه با همکاری والدین و خانواده‌ها اجازه نخواهند داد که دشمن از ظرف مراکز آموزشی ما در راستای اهداف خود استفاده کند بلکه مراکز آموزشی، آینده‌ای روشن و امیدآفرین را برای نسل نوجوان و جوان رقم خواهد زد.

رئیس جمهور در پایان به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در دولت سیزدهم پس از ۱۱ سال اشاره کرد و گفت: برای دولت مردمی اساس کار در اجرای این طرح، ارتقای جایگاه معلمان و افزایش کیفی آموزش در نظام تعلیم و تربیت و ایجاد سرمایه اجتماعی برای کشور بوده است.

گفتنی است؛ پیش از سخنان رئیس جمهور، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه در یک سال گذشته به برخی اقدامات انجام شده از جمله روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، الزامات و تمهیدات از سرگیری آموزش حضوری در مدارس سراسر کشور پس از فراگیری کرونا، جمع‌آوری مدارس کانکسی با بهره‌برداری از ده‌ها مدرسه در نقاط عمدتاً محروم کشور، افزایش سرانه فضای دانش آموزی به ۲/۵ متر مربع، تهیه یک میلیون بسته برای دانش آموزان محروم در قالب پویش نوشت افزار، سازماندهی بیش از ۱۲ هزار نیروی جهادی در امر آموزش، بیمه تکمیلی فرهنگیان، تقویت دانشگاه فرهنگیان، سامانه هوشمند نیروی انسانی، باز طراحی ساختار دوره دوم متوسطه با تکیه بر رشته‌ها و کسب و کارهای نوین، ایجاد هنرستان‌های تولید در بخش کار و دانش با ماهیت مستقل مالی، تبدیل نرم‌افزار شاد به یک نرم افزار آموزش ترکیبی و توسعه آن به کشورهای همسایه و همجوار و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در مسیر توسعه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی اشاره کرد.