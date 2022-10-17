به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران مؤسسات تابعه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: همه ما خادم امام رضا (ع) هستیم و به این خدمت افتخار می‌کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به لزوم نمایه‌سازی نشریات داخلی در حوزه‌های علوم انسانی گفت: امروزه برخی از به دنبال فناوری هستند و تولید علم نمی‌خواهند. اما در واقع باید گفت بدون تحقیقات بنیادی نمی‌توان به تولید علم دست یافت.

وی با بیان اینکه امروز ایران در انزوای علمی قرار ندارد، ادامه داد: رتبه علمی ایران با ۷۸ هزار مقاله علمی، جایگاه ۱۵ را در دنیا برخوردار است که ۳۵ درصد از این مقالات بین‌المللی است، خوشبختانه استادان و دانشمندان ما همواره خط شکن بوده‌اند و مرزهای سیاسی و جغرافیایی را طی کرده اند.

صالحی اظهار کرد: از ۱۴۰۰ مجله تأیید شده توسط وزارت علوم، ۸۰۰ مجله در حوزه علوم انسانی است از همین رو ما باید نهضت نمایه‌سازی را راه‌اندازی کنیم، در همین راستا نیاز است واقفان در حوزه پژوهش ورود پیدا کرده و از ظرفیت بسیار مناسبی که در آستان قدس رضوی موجود است، استفاده کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با بیان اینکه فرصت مطالعاتی ما تنها به حوزه صنعت خلاصه نمی‌شود، گفت: ما باید از فرصت‌های مطالعاتی که در مجموعه آستان قدس رضوی وجود دارد بهره برده و ضمن شناسایی این ظرفیت‌ها در نمایه‌سازی مجلات استفاده کنیم.

وی ضمن اعلام آمادگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نمایه سازی مجلات در آستان قدس رضوی، گفت: گنجینه‌ای که در حوزه‌های مختلف به ویژه پژوهش و فناوری در مجموعه آستان قدس رضوی وجود دارد باید نمایه‌سازی بین‌المللی شود و در همین خصوص ما آماده همکاری با این مجموعه مقدس هستیم.

آستان قدس رضوی باید محلی برای گفت وگوهای علمی و پژوهشی باشد

دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در ادامه این دیدار با بیان اینکه فعالیت‌های آستان قدس رضوی از گذشته تا کنون بر مبنای علمی و پژوهشی بوده است، و در همین خصوص مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی متعددی تأسیس شده است، اظهار کرد: یکی از این مراکز بنیاد پژوهش‌های اسلامی است که در سال ۱۳۶۳ تأسیس شده است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد: این مجموعه تا کنون ۱۷۰۰ عنوان کتاب را در شمارگان بیش از ۱۴ میلیون اثر روانه بازار نشر کرده و آثار فاخری همچون «المعجم فی فقه لغه القران و سربلاغه» را به جامعه هدف عرضه کرده است که از افتخارات آستان قدس رضوی در جهان اسلامی بشمار می‌رود.

وی در ادامه با بیان اینکه هر پیوستی در آستان قدس رضوی باید مبنای مطالعاتی و پژوهشی داشته باشد، گفت: با توجه به نیاز آستان قدس رضوی به فعالیت‌های علمی و فرهنگی، سازمان علمی و فرهنگی متشکل از دستگاه‌های پژوهشی و آموزشی تشکیل شده است که این سازمان باید به محل گفت وگوها، آمد و شدها و پژوهش‌های فاخر در کشور تبدیل شود.