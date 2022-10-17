کریم بنزما برنده جایزه توپ طلا در سال ۲۰۲۲ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب و معرفی بهترین‌های فوتبال جهان به انتخاب «فرانس فوتبال» امروز دوشنبه در شهر پاریس مبرگزار شد که در این مراسم کریم بنزما مهاجم تیم رئال مادرید جایزه توپ طلا (بهترین بازیکن فصل) را از آن خود کرد.

این برای نخستین بار است که بنزما توپ طلا را از آن خود می‌کند. پیش از این لیونل مسی و کریستیانو رونالدو هر کدام چهار بار و لوکا مودریچ (یک بار) این جایزه را به دست آورده بودند.

برای این جایزه، ۳۰ بازیکن در لیست فرانس فوتبال حضور داشتند اما لیونل مسی مهاجم آرژانتینی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن برای نخستین بار در این لیست جایی نداشت.

بنزما این جایزه را در رقابت با نفراتی چون کریستیانو رونالدو، دی بروینه، لواندوفسکی، محمد صلاح، امباپه، ارلینگ هالند و… به دست آورد.

همچنین جایزه «لو یاشین» یا بهترین دروازه بان هم از سوی فرانس فوتبال به «کورتوا» دروازه بان رئال مادرید اهدا شد.

جایزه «گرد مولر» یا بهترین گلزن هم به لواندوفسکی مهاجم لهستانی تیم بارسلونا رسید؛ بازیکنی که فصل گذشته در بایرن مونیخ حضور داشت.

اسامی برندگان جایزه بهترین‌های فوتبال جهان به انتخاب فرانس فوتبال به این ترتیب است:

توپ طلا: کریم بنزما از رئال مادرید

توپ طلای بانوان: الکسیا پوتیاس از بارسلونا

جایزه لو یاشین: کورتوا از رئال مادرید

جایزه ریموند کوپا (بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال): پابلو گاوی از بارسلونا

جایزه گرد مولر: لواندوفسکی از بارسلونا