آغاز لیگ برتر تکواندو با صدرنشینی تیم مس سونگون ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول و دوم بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه کشور، (جام خلیج فارس) گرامیداشت شهید مدافع حرم عبدالله اسکندری؛ با حضور ۱۲ تیم امروز دوشنبه ۲۵ مهرماه به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، یزدان، نفت مناطق مرکزی، باشگاه زاگرس جنوبی، شهرداری ورامین، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، فرمانیه، سولدوز آذربایجان غربی، لوازم خانگی کن و باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان هفته دوم تیم مس سونگون ورزقان با ۶ امتیاز و تفاضل ۱۴ صدرنشین شد؛ مس کرمان با همین تعداد امتیاز و تقاضل ۱۲، پالایش نفت آبادان و شهرداری ورامین هم با ۶ امتیاز و تفاضل ۶ در خانه های دوم و سوم جدول جای گرفتند.

برترین های هفته اول به شرح ذیل است:

برترین مربی: پیام خانلرخانی (شهرداری ورامین)

برترین بازیکن: آرین ابراهیم زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)

برترین سرپرست: جعفر رنجبرپور (مس سونگون ورزقان)

برترین داور: منصور ناطقی (آذربایجان غربی)

برترین های هفته دوم به شرح ذیل است:

برترین مربی: روح الله گودرزی (پالایش نفت آبادان)

برترین سرپرست: حامد حسن پور (یزدان)

برترین بازیکن: ابوالفضل زندی (صنعت مس کرمان)

برترین داور: سعید کروندی (اصفهان)

نتایج نهایی رقابت ها به شرح ذیل است:

هفته اول

دانشگاه آزاد اسلامی ۷ - یزدان یک

باشگاه زاگرس جنوبی ۳ - شهرداری ورامین ۵

مس سونگون ورزقان ۷ - باشگاه دمنده یک

شرکت پالایش نفت آبادان ۶ - پاس ۲

فرمانیه ۳ - سولدوز آذربایجان غربی ۵

مس کرمان ۶ - لوازم خانگی کن ۲

هفته دوم

دانشگاه آزاد اسلامی ۲- شهرداری ورامین ۶

باشگاه زاگرس جنوبی ۳ - پاس ۵

مس سونگون ورزقان ۸ - سولدوز آذربایجان غربی صفر

شرکت پالایش نفت آبادان ۵ - لوازم خانگی کن ۳

فرمانیه صفر - مس کرمان ۸

باشگاه دمنده ۸ - یزدان صفر