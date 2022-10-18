خبرگزاری مهر - گروه ورزشی- محمد بیرامی: بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور دوشنبه ۲۵ مهرماه با حضور ۱۲ تیم آغاز شد. تیم‌های حاضر در این مسابقات دیدارهای هفته اول و دوم خود را برگزار کردند. مسابقاتی که به دلیل حضور جوانان با استعداد و با آتیه در تقابل با چهره‌های ملی پوش و البته در غیاب نفرات اعزامی به رقابتهای گرندپری منچستر مبارزات جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند. در واقع می‌توان به جرأت به این نکته اذعان داشت که بعد از چند سال، هیجان به لیگ برتر تکواندو بازگشته که در زیر ضمن بررسی شرایط تیم‌ها به برخی از دلایل آن خواهیم پرداخت.

حضور پررنگ اهالی تکواندو

هفته نخست لیگ برتر شاهد حضور کارشناسان و بزرگان تکواندو کشور بود. در کنار هادی ساعی که تقریباً تمام مسابقات را در سالن خانه تکواندو تماشا کرد، همه اعضای کادر فنی تیم ملی، اصغر رحیمی مدیرفنی تیم ملی، سلیمان علی نسب از پیشکسوتان خوش نام تکواندو، حسن ذوالقدر، جمشید سهرابی، هادی افشار، مجید افلاکی، سید حسین عباسی، علی محمد بسحاق و.. نیز مسابقات را از نزدیک تماشا کردند.

قضاوت کم اشتباه و سیستم داوری متفاوت

شهرام اربابی رئیس کمیته داوران برای انجام قضاوت‌های کم اشتباه، داوران بین المللی و جوان را دعوت کرد تا در کنار با تجربه‌های چون جدیری، کاشانیان و فلاح، یک روز قبل از مسابقات کمپ تمرینی و هماهنگی را تشکیل دهد که نتیجه آن کاهش قابل توجه اشتباهات داوری بود. نکته مهم در مورد قضاوت‌ها استفاده از سیستم جدید داوری الکرونیکی ساخت داخل بود که با ضریب اشتباه پایین و عملکردی نزدیک به سیستم‌های بین المللی باعث شد قضاوت‌های سطح بالایی را شاهد باشیم.

تصمیم صحیح هیأت رئیسه و قانونی که تصحیح شد

در سال‌های گذشته برخی تیم‌ها مقابل مبلغ قرارداد تکواندوکاران در سازمان لیگ عدد صفر را ثبت می‌کردند و با همین تکواندوکار به صورت داخلی قرارداد می‌بستند. همین موضوع باعث می‌شد که تکواندوکاران نخبه در یک تیم متمرکز شده و سایر تیم‌ها از جذب این تکواندوکاران محروم می‌شدند. از سوی دیگر تیم‌ها نیز از پرداخت ۱۰ درصد سهم فدراسیون که به هیأت‌های استانی و مربی تکواندوکار تعلق می‌گرفت نیز محروم می‌شد. جدایی و احذ رضایت نامه تکواندوکار که خود مصیبتی بزرگ بود.

هیأت رئیسه فدراسیون تکواندو در اقدامی قابل توجه ملاک اصلی را قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ قرارداد، ضمن اینکه حداقل مبلغ قرارداد برای هر تکواندوکار را در بخش مردان ۱۰ میلیون تومان و در بخش زنان ۵ میلیون تومان تعیین کرد. نکته مهم این مصوبه آنجاست که اگر تکواندوکاری بخواهد در سال دوم قرارداد خود از تیم جدا شود با پرداخت ۷۰ درصد مبلغ قرارداد سال قبل که در سایت فدراسیون ثبت شده، رسماً از تیم خود جدا شود.

همین مصوبه باعث شد تکواندوکارانی که می‌توانند در تیم‌های دیگر در ترکیب اصلی قرار بگیرند، ذخیره بودن در یک تیم را تجربه نکنند و بدون مشکل با تیم جدید خود قرارداد بسته و در چرخه لیگ دیده شوند. موضوعی که هفته اول به خوبی مشاهده شد و یکی از عمده ترین دلیل افزایش سطح فنی و جذابیت مسابقات بود.

عزم مس سونگون برای دفاع از عنوان قهرمانی

مدافع عنوان قهرمانی در دومین سال حضور خود در لیگ برتر تیمی برای تکرار قهرمانی بسته و از همان هفته اول نیز با قدرت وارد میدان شد. فلاحی راد مربی سازنده میانه ای که هدایت این تیم را برعهده دارد با استفاده از تکواندوکارانی چون پاشا عطارودی، سروش و علی احمدی، امیرمحمد بخشی، عرفان ناظمی، آرش آرین و… ابتدا «دمنده» را ۷ بر یک و سپس سولدوز آذربایجان شرقی را ۸ بر صفر شکست داد و به لطف تفاضل برد انفرادی ۱۴ در صدر جدول ایستاد.

مس کرمان منسجم‌تر از سالهای قبل و پیروزی شیرین

سلمان خواجه حسنی که سال‌ها در تکواندو کرمان زحمت کشیده از زمانی که تکواندوکار بود، در مس کرمان مبارزه کرده و چند سالی است به عنوان سرپرست مسئولیت تیم را برعهده گرفته است. مسی‌های کرمان که از مدعیان سنتی لیگ هستند و گاهی هم با بی مهری از سکو دور می‌شدند، به نظر می‌رسد در فصل بیست و یکم عزم خود را جذب کرده‌اند تا عنوانی بهتر از سالهای قبل کسب کنند. شاگردان عبدالرشیدی سرمربی مسی‌ها ابتدا تیم مدعی و پرستاره «کن» را در یک بازی برتر ۶ بر ۲ شکست دادند و سپس فرمانیه را ۸ بر صفر از پیش رو برداشتند تا با امتیاز ۱۴ و تفاضل ۶ در مکان دوم جدول قرار بگیرند.

در مبارزه دیدنی و جذاب مس کرمان برابر «لوازم خانگی کن» مسی‌ها یک سرو گردن از حریف بالاتر بودند. ابوالفضل زندی نوجوان با آتیه تکواندو ایران چون گذشته عالی بود، یاشار عطاردی به خوبی امیرعباس رهنما را شکست داد. دانیال بزرگی که در انتخابی‌های تیم ملی به کلهر باخته بود، روی «شیء هاپ چانگ» لیگ این شکست را جبران کرد، علی اشکوریان هم در یک مبارزه نزدیک و دیدنی برابر مهران برخورداری به پیروزی دست یافت تا گوشه‌های از تکواندوکاری که طلای المپیک نوجوانان را کسب کرد را به نمایش بگذارد.

بازگشت شهرداری با پیام

پیام خانلرخانی بعد از یک سال دوری و قهرمانی با مس سونگون به شهرداری ورامین بازگشت. این بازگشت با مدعی شدن دوباره تیمی که هفت قهرمانی لیگ برتر را در کارنامه دارد، شاگردان خانلرخانی این هفته با دو پیروزی ۵ بر ۳ برابر تیم تازه وارد زاگرس جنوبی و ۶ بر ۲ مقابل دانشگاه آزاد خود را در قواره یک مدعی معرفی کردند و با ۶ امتیاز و تفاضل ۶ در مکان سوم جدول ایستادند. در مبارزه این تیم برابر زاگرس جنوبی پیروزی امیرسینا بختیاری جوان با آتیه مقابل محمد مهدی عمادی، مبارزه خوب قوام و حسینی، حسین پور و سیاه منصوری قابل توجه بود.

پالایش نفت در جمع مدعیان

هر چند پیش بینی لیگ در هفته‌های آغازین سخت است، ولی پالایش نفت آبادان نشان داد که در فصل جدید با اندیشه‌های متفاوتی به میدان آمده است. گودرزی سرمربی نفتی‌ها با جذب نفراتی چون فرزان عاشورزاده، باربد جباری، مهدی جلالی، سالار رحمتی، محمدرضا خانی و… پس از برتری ۶ بر ۲ مقابل پاس، در یک بازی سخت و البته فوق العاده مهم «لوازم خانگی کن» را نیز ۵ بر ۳ شکست دادند. و با شش امتیاز و تفاصل ۶ در مکان چهارم ایستادند. سه امتیازی که نفتی‌ها در بازی دوم خود گرفتند اهمیت بالایی داشت که در روزهای پایانی فصل خیلی به کمک آنها خواهد آمد. پیروزی فرزان عاشورزاده که سال‌ها تکواندوکار تیم کن بود برابر ایمان اکبرزاده و برتری مهدی جلالی برابر آرین سلیمی از نکات بارز این مبارزه بود.

دانشگاه آزاد بدون خلیفه و تمرکز ویژه روی جوانگرایی

یکی از نکات مهم بازی‌های روز دوشنبه غیبت سیدنعمت خلیفه در کنار دانشگاه آزاد بود. خلیفه که نامش به تکواندو و تیم دانشگاه آزاد پیوند خورده در این فصل در کنار تیمی که خود ساخته حضور ندارد. اما در غیاب وی رضا ایمانزاده یار همیشگی خلیفه مسئولیت هدایت تیم را برعهده دارد. تیمی که نشانی از همان تیم مدعی سالهای نه چندان دور ندارد و با تمرکز روی آینده نگری، میدان ار در اختیار جوانان قرار داد. این تیم بعد از برتری ۷ بر یک برابر یزدان، ۶ بر ۲ به شهرداری ورامین باخت تا با سه امتیاز به خانه بازگردد.

زاگرس جنوبی و نگاه به آینده

تیم تازه وارد زاگرس جنوبی با هدایت بهزاد خداداد قهرمان سابق جهان و آسیا تیم خوبی را روانه مسابقات کرده است. زاگرسی ها هر چند دو بازی نخست که مهدی حاج موسایی، ملی پوش خود را در اختیار نداشتند، با نتایج مشابه ۵ بر ۳ به شهرداری ورامین و پاس واگذار کردند، ولی در همین مبارزه که حداقل در یکی از آنها شایسته باخت نبودند، نشان دادند حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت. امیرمحمد قهرمانی در این تیم یک فوق ستاره بود که ابتدا سینا بهرامی و سپس احمد خسروفر را شکست داد. عمادی، قنبری، عینی و خلجی از دیگر خوبهای این تیم در هفته نخست بودند.

لوازم خانگی کن دست خالی به خانه رفت

تیم پرمهره و مدعی لوزام خانگی کن با دست خالی سالن مسابقات را ترک کرد. شاگردان زوار که کلهر و برخورداری دو ملی پوش خود را نیز در ترکیب داشتند، ابتدا ۶ بر ۲ به مس کرمان باختند و سپس ۵ بر ۳ نتیجه را به پالایش نفت آبادان واگذار کردند تا کار سختی برای بازگشت به جمع مدعیان داشته باشند. حضور مرتضی کریمی در جایگاه سرپرستی و توصیه‌های فنی او نیز مانع از ثبت این دو شکست نشد. البته که کنی‌ها از متین رضایی سومین ملی پوش خود به دلیل آسیب دیدگی دست چپ استفاده نکردند.