جلسه علنی مجلس آغاز شد/ استماع گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور

گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

گزارش کمیسیون اصل (۹۰) نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

انتخاب یک نفر از هرکدام از کمیسیون‌های اقتصادی، قضائی و حقوقی به عنوان عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی