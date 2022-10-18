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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۲۹

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد؛

اهتمام ویژه دبیرخانه شورای عالی برای حل وفصل مسائل مناطق آزاد

اهتمام ویژه دبیرخانه شورای عالی برای حل وفصل مسائل مناطق آزاد

کیش - سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اهتمام ویژه و برنامه محور دبیرخانه شورای عالی برای حل و فصل مسائل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سطح کلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که روز گذشته به منظور حضور در آئین افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ به جزیره کیش سفر کرده بود در جمع خبرنگاران از اهتمام ویژه و برنامه محور دبیرخانه شورایعالی برای حل و فصل مسائل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سطح کلان خبر داد.

نصراله ابراهیمی، در خصوص آموزش و پرورش و پیگیری موضوعات فرهنگی جزیره کیش بیان کرد: توجه به موضوعات فرهنگی در مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و از اولویت های ما در دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است و در توسعه بخش های آموزشی و فرهنگی جزیره اهتمام ویژه ای خواهیم داشت و مدیران عامل و هیات مدیره های محترم مناطق بر اساس برنامه های راهبردی و برنامه بودجه مصوب ۱۴۰۱ موضوع را دنبال خواهند کرد.

وی در ارتباط با نوسازی خودروهای فرسوده در مناطق آزاد کشور گفت: اکثر مناطق آزاد با معضل خودروهای فرسوده مواجه هستند و اخیرا طبق مصوبه هیات محترم وزیران و ابلاغیه وزارت صمت، برنامه‌ریزی شده است تا از خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز هم برای مناطق و هم برای ورود به سرزمین اصلی بهره‌برداری شود که به جد در دستور کار دبیرخانه شورایعالی قرارگرفته و در هیات مدیره مناطق آزاد کشور پیگیری و دنبال خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به مهمترین رویکرد دبیرخانه برای جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد کشور، گفت: سرمایه گذار باید مشوق و انگیزه لازم از حیث تکمیل حوزه زیرساخت ها در بخش ارتباطی (انرژی) و بخش های مقرراتی ـ تقنینی را داشته باشد و ما در همین جهت موضوعات را از طریق دستگاه های اجرایی متولی پیگیری خواهیم کرد تا در اولویت برنامه‌ها قرار دهند.

ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: اگر زیرساخت های نهادهای مالی به ویژه در حوزه های بانک آفشور، بیمه آفشور و بورس بین الملل در کنار موضوعات داخلی، زیرساخت های لازم را بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است دنبال کنیم و زمینه های لازم را برای تسهیل گری فرآیندهای اداری در بخش های اقتصادی کشور به منظور انجام امور کسب و کارهای بزرگ، کوچک و متوسط فراهم نماییم، قطع به یقین سرمایه گذاران زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق خواهند داشت تا با استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کوتاهترین فرآیندها و کم کردن زمان و هزینه، اقدام به برنامه‌ریزی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری نمایند.

وی افزود: برای رسیدن به این اهداف باید حمایت عملی از سرمایه گذاران داشته باشیم تا سرمایه گذار با اطمینان خاطر اعتبار و سرمایه اش را برای انجام امور خدماتی به مردم، کمک به اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP) صرف کند.

«چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور» و «نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی»، با حضور ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برپاست.

کد مطلب 5611382

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