اهتمام ویژه دبیرخانه شورای عالی برای حل وفصل مسائل مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که روز گذشته به منظور حضور در آئین افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ به جزیره کیش سفر کرده بود در جمع خبرنگاران از اهتمام ویژه و برنامه محور دبیرخانه شورایعالی برای حل و فصل مسائل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سطح کلان خبر داد.

نصراله ابراهیمی، در خصوص آموزش و پرورش و پیگیری موضوعات فرهنگی جزیره کیش بیان کرد: توجه به موضوعات فرهنگی در مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و از اولویت های ما در دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است و در توسعه بخش های آموزشی و فرهنگی جزیره اهتمام ویژه ای خواهیم داشت و مدیران عامل و هیات مدیره های محترم مناطق بر اساس برنامه های راهبردی و برنامه بودجه مصوب ۱۴۰۱ موضوع را دنبال خواهند کرد.

وی در ارتباط با نوسازی خودروهای فرسوده در مناطق آزاد کشور گفت: اکثر مناطق آزاد با معضل خودروهای فرسوده مواجه هستند و اخیرا طبق مصوبه هیات محترم وزیران و ابلاغیه وزارت صمت، برنامه‌ریزی شده است تا از خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز هم برای مناطق و هم برای ورود به سرزمین اصلی بهره‌برداری شود که به جد در دستور کار دبیرخانه شورایعالی قرارگرفته و در هیات مدیره مناطق آزاد کشور پیگیری و دنبال خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به مهمترین رویکرد دبیرخانه برای جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد کشور، گفت: سرمایه گذار باید مشوق و انگیزه لازم از حیث تکمیل حوزه زیرساخت ها در بخش ارتباطی (انرژی) و بخش های مقرراتی ـ تقنینی را داشته باشد و ما در همین جهت موضوعات را از طریق دستگاه های اجرایی متولی پیگیری خواهیم کرد تا در اولویت برنامه‌ها قرار دهند.

ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: اگر زیرساخت های نهادهای مالی به ویژه در حوزه های بانک آفشور، بیمه آفشور و بورس بین الملل در کنار موضوعات داخلی، زیرساخت های لازم را بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است دنبال کنیم و زمینه های لازم را برای تسهیل گری فرآیندهای اداری در بخش های اقتصادی کشور به منظور انجام امور کسب و کارهای بزرگ، کوچک و متوسط فراهم نماییم، قطع به یقین سرمایه گذاران زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق خواهند داشت تا با استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کوتاهترین فرآیندها و کم کردن زمان و هزینه، اقدام به برنامه‌ریزی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری نمایند.

وی افزود: برای رسیدن به این اهداف باید حمایت عملی از سرمایه گذاران داشته باشیم تا سرمایه گذار با اطمینان خاطر اعتبار و سرمایه اش را برای انجام امور خدماتی به مردم، کمک به اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP) صرف کند.

«چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور» و «نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی»، با حضور ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برپاست.