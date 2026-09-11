صیادان بازداشت شده هرمزگانی از امارات به کشور بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی در این خصوص اظهار کرد: خانوادههای ده صیاد اهل و ساکن شهرستان بندرلنگه اواخر مرداد به مسئولان هرمزگان اعلام کرده بودند که آنان برای صید به آبهای خلیج فارس رفته و بازنگشتهاند.
محمد سلیمانی گفت: با اعلام مفقودی و پس از پیگیریها از سفارتخانهها در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مشخص شد، اسامی این ده صیاد، بعنوان بازداشتیهای گارد ساحلی امارات متحده عربی به اتهام ورود به آبهای سرزمینی ثبت شده و صیادان در بازداشت بسر میبرند.
وی افزود: البته از همان اواخر مرداد خانواده سه صیاد دیگر هم در شهرستان بندرلنگه، اعلام مفقودی کرده و مدعی شدند آن سه تن نیز همراه ده صیاد دستگیر شدهاند، اما در فهرست اعلامی بازداشتیها نامی از آنان نیست.این ده صیاد هرمزگانی پیشتر قرار بود شانزدهم شهریور وارد کشور شوند که در آن زمان برنامه بازگشت آنان لغو شد.
سلیمانی افزود: همچنان پیگیر سرنوشت سه صیاد دیگر هستیم.
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