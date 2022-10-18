پاداش برد پرسپولیس مقابل مس پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با کسب پیروزی یک بر صفر مقابل مس رفسنجان بار دیگر به صدر جدول بازگشت. باشگاه پرسپولیس که در فصل جدید پاداش هر پیروزی را با کمترین فاصله به حساب آنها واریز می‌کند صبح امروز مبلغ مصوب این برد را نیز به حساب اعضای تیم واریز کرد تا آنها با روحیه‌ای مضاعف راهی انزلی شوند.

مدیرعامل پرسپولیس در حالی پاداش پیروزی‌های این تیم را در فصل جاری هفتگی تسویه می‌کند که بازیکنان خواستار دریافت قسط دوم قراردادهای خود نیز هستند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷ پنجشنبه هفته جاری میهمان ملوان بندر ازنلی در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال است.