نقد هفت متفکر مسیحی از نظریه الوهیت عیسی(ع) در دیانت مسیحی

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ سوم کتاب «اسطوره تجسد خدا» ویراسته جان هیک و ترجمه حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و محمدحسن محمدی مظفر را در ۳۸۷ صفحه و بهای ۱۳۵ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۸۶ به بهای ۲,۶۰۰ تومان منتشر شده بود.

شاید در طول تاریخ بشر هیچ شخصیت دیگری مانند حضرت مسیح (ع) بحث‌انگیز نبوده است. این عنوان و این شخصیت در سه دین بزرگ تاریخی، از میان ادیان زنده جهان، یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام، به صورتی بسیار برجسته مطرح بوده است. عنوان مسیح در عهد قدیم و تاریخ یهودیت نشان دهنده شخصیتی است که قرار است در آینده بیاید و وضعیت نابسامان قوم اسرائیل را اصلاح گرداند. ویژگی‌هایی که در عهد قدیم برای این شخصیت بیان شده، او را یک انسان معرفی می‌کند. انسانی که البته رابطه نزدیکی با خدا دارد و در واقع از بندگان خاص اوست.

«اسطوره تجسد خدا» شامل ۱۰ مقاله از هفت متفکر مسیحی است که مسئله الوهیت عیسی را که بر اساس نظریه تجسد خدا توجیه شده، نقد و بررسی کرده‌اند. این کتاب در دو بخش سنجش منابع و سنجش تحولات با این هدف نگارش یافته که اثبات کند تجسد خدا و الوهیت مسیح، اسطوره است و واقعیت ندارد.

عیسای تاریخی تصوری از خود به عنوان «خدای متجسد» یا «تجسد شخص دوم تثلیث الهی» نداشت. همچنان که تصور عیسی در سه انجیل مرقس، متی و لوقا تفاوتی با تصور او در قرآن، به عنوان یک پیامبر بزرگ الهی ندارد.

هاله‌ای از شواهد، اسطوره‌ای در الهیات، عیسی و ادیان جهانی، مسیح جهان مسیحیت، عیسی؛ مرد سرنوشت جهانی، مسیحیت بدون تجسد و مشرب تجربه از جمله مباحث طرح شده در این کتاب است. نویسندگان این مقالات موریس وایلز، فرانسیس یانگ، مایکل گولدر، لسلی هولدن، دان کیوپیت، دنیس ناینم و جان هیک هستند. این کتاب پس از چاپ نخستش در زبان اصلی، با وجودیکه موضوع تازه‌ای را دربر نداشت، اما جنجال مهمی آفرید و راه جدیدی را در مباحث پیرامون دیانت مسیحی باز کرد.