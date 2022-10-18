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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

واکنش قطر به اظهارات نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

واکنش قطر به اظهارات نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

مقامات امارات متحده عربی و قطر اظهارات اخیر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اروپا را باغ و جهان را جنگل تشبیه کرده بود، نژادپرستانه توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات امارات و قطر اظهارات اخیر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اروپا را باغ و جهان را جنگل تشبیه کرده بود، نژادپرستانه توصیف کردند.

حمد بن عبد العزیز الکواری وزیر کشور کویت در این باره در توئیتی نوشت: این گونه اظهارات بیانگر نژادپرستی، عدم توازن و ورشکستگی تمدنی و اخلاقی است.

وی تاکید کرد: غرب فاقد رهبرانی است که قادر به اتخاذ تصمیمات شجاعانه با تکیه بر توانایی‌های خودشان باشند. واقعیت غرب پس از پایان دوران استعمار به کجا کشیده؟ و آنها جهان را به کجا می‌کشانند؟

پیش از این نیز وزارت خارجه امارات ضمن فراخواندن رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور، در بیانیه ای اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را «آزار دهنده و نژادپرستانه» توصیف کرده بود.

گفتنی است جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه هفته گذشته در جریان افتتاح یک مرکز آکادمیک در شهر بروژ بلژیک گفته بود: اروپا یک باغ است، ما همه در کنار هم این باغ را ساختیم. در این باغ بهترین ترکیب از آزادی سیاسی، توسعه اقتصادی و همبستگی اجتماعی وجود دارد. البته بقیه جهان حقیقتاً باغ نیست، اکثر نقاط جهان جنگلی است که از آن به باغ حمله می‌کنند!

کد مطلب 5611558

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