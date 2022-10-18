به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی صبح سه شنبه در نشست احصای آمار سالمندان در معرض خطر افزود: تهیه و تنظیم سند سالمندی استان از وظایف سازمان بهزیستی بوده اما هنوز تهیه نشده و تأخیر در تدوین سند باعث شده که سازمان‌های همکار در اجرای عملیاتی خدمات به سالمندان با مشکل روبرو شوند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مطابق برنامه عملیاتی خود به خدمات بهداشتی و درمانی به سالمندان ادامه خواهد داد افزود: در همین راستا کمیته سلامت سالمندی تشکیل خواهد شد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با تشکیل کمیته سلامت سالمندی، سالمندان دارای ریسک بالا خدمات فوری بهداشت و درمان دریافت خواهند کرد.

توسعه خدمات به سالمندان

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تنظیم برنامه‌های اسناد بالادستی باید به گونه‌ای باشد که منشأ اثر و عمل شود.

حسین قائدی بیان داشت: این معاونت آمادگی هرگونه همکاری در حوزه سالمندان را دارد.

اجرای سند سالمندی

مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اگر سند سالمندی تهیه نشود و بر اساس آن ردیف‌های اعتباری و بودجه تعیین نگردد اقدام عملی در این راستا با مشکل روبرو خواهد شد.

احمد آخوندی تاکید کرد: اگر مطابق سند یا برنامه پیش برویم می‌توان شاهد موفقیت در اجرای برنامه‌ها و اسناد بود.

نشست احصاء آمار سالمندان در معرض خطر با حضور رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، نمایندگان معاونت‌های دانشگاه و نماینده بهزیستی در سالن ابن سینا دانشگاه برگزار شد.