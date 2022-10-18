نگارخانه موزه رضوی در هفته خوشنویسی میزبان «چشمه خورشید» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلال حسینی اظهار کرد: نمایشگاه خوشنویسی «چشمه خورشید» علی سلیمی، هنرمند جوان مشهدی به مناسبت هفته خوشنویسی و همزمان با ایام بزرگداشت حافظ شیرازی با نمایش بیش از ۴۰ اثرم به خط نستعلیق با مضامین ادبی به ویژه شعرهای حافظ برپا شده است.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره بر اینکه بیشتر آثار نمایشگاه به قلم دو دانگ و دو میل کتابت شده است، ادامه داد: همچنن اغلب آثار در قالب چلیپا، سطرنویسی و سیاه‌مشق و تعداد اندکی از آن‌ها نیز در قالب جلی‌نویسی نگاشته شده است.

وی گفت: بیشتر تابلوهای این نمایشگاه در قالب مشق آثار خوشنویسان معاصر؛ از عمادالکتاب در صد سال اخیر تا شاگردان وی همچون مرحوم علی اکبر کاوه، استاد حسین میرخانی، استاد حسن میرخانی و همچنین نظیره‌نویسی از آثار استاد کیخسرو خروش، در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ خلق شده است.

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: آنچه بیش از هر چیزی در این نمایشگاه جلوه‌گری می‌کند، جوان بودن این هنرمند خوشنویس است. بی‌شک این نمایشگاه نشان‌دهنده وجود چنین رویش‌های متعهد و آینده‌داری در عرصه‌های مختلف از جمله هنر در کشورمان است.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی آستان مقدس حضرت رضا (ع) را جلوه بی‌بدیل و بی‌نظیر هنری برشمرد و افزود: رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز به خوبی فرمودند که این آستان مقدس، یک موزه زنده و پویا است.

وی گفت: این سازمان آمادگی آن را دارد فضای نگارخانه موزه رضوی را در اختیار چنین هنرمندان جوان و خلاقی برای نمایش آثارشان قرار دهد و آن‌ها را به جامعه هنری کشور معرفی کند.

گفتنی است؛ نمایشگاه خوشنویسی چشمه خورشید تا پنج‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۷ در نگارخانه موزه رضوی واقع در صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) پذیرای علاقه‌مندان است.