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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

براساس آمار معاونت علمی؛

رقابت بیش از ۴۵۰ شرکت دانش بنیان برای بومی سازی دارو

رقابت بیش از ۴۵۰ شرکت دانش بنیان برای بومی سازی دارو

بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری، ۴۵۹ مجموعه دانش‌بنیان برای رونق بازار بومی دارو و فرآورده‌های پیشرفته درمانی رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به همت شرکت‌های دانش بنیان چند سالی است که بازار محصولات داخلی رونق گرفته و وابستگی به بازار جهانی کاهش یافته است. تلاشی که به شکوفایی صنعت و تولید در کشور منجر شده است.

 تحقق اقتصاد دانش بنیان از جمله اهدافی است که بر پایه شرکت های دانش بنیان بنا شده است. اینکه مجموعه‌های دانشی و تخصص کشور که سرآمدان علمی، نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و نخبگان دانشی را در دل خود جای داده‌اند به میدان بیایند و با پیوند به صنایع؛ نیازها و چالش های فناورانه آنها را پاسخ دهند.

بر همین اساس اولویت‌های فناورانه کشور مشخص شد و شرکت های دانش بنیان دارای ظرفیت دانشی و تخصصی برای سنجش توان خود اعلام آمادگی کردند و دست به کار شدند؛ حاصل این اقدام ملی ثبت ۷ هزار و ۵۷۱ شرکت دانش بنیان در کشور است که دانش و توان تخصصی خود را در حوزه‌های مختلف به کار بستند و کشور را در مسیر توسعه یافتگی قرار دادند.

یکی از این عرصه‌هایی که با کمک شرکت های دانش بنیان دستاوردهای قابل توجهی به ثبت رسانده؛ حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان است که در حال حاضر از توان تخصصی ۴۵۹ شرکت دانش بنیان بهره مند شده و محصولات تولیدی آنها را به بازار داخلی و بعضا جهانی عرضه کند.

کد مطلب 5611582

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