رقابت بیش از ۴۵۰ شرکت دانش بنیان برای بومی سازی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به همت شرکت‌های دانش بنیان چند سالی است که بازار محصولات داخلی رونق گرفته و وابستگی به بازار جهانی کاهش یافته است. تلاشی که به شکوفایی صنعت و تولید در کشور منجر شده است.

تحقق اقتصاد دانش بنیان از جمله اهدافی است که بر پایه شرکت های دانش بنیان بنا شده است. اینکه مجموعه‌های دانشی و تخصص کشور که سرآمدان علمی، نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و نخبگان دانشی را در دل خود جای داده‌اند به میدان بیایند و با پیوند به صنایع؛ نیازها و چالش های فناورانه آنها را پاسخ دهند.

بر همین اساس اولویت‌های فناورانه کشور مشخص شد و شرکت های دانش بنیان دارای ظرفیت دانشی و تخصصی برای سنجش توان خود اعلام آمادگی کردند و دست به کار شدند؛ حاصل این اقدام ملی ثبت ۷ هزار و ۵۷۱ شرکت دانش بنیان در کشور است که دانش و توان تخصصی خود را در حوزه‌های مختلف به کار بستند و کشور را در مسیر توسعه یافتگی قرار دادند.

یکی از این عرصه‌هایی که با کمک شرکت های دانش بنیان دستاوردهای قابل توجهی به ثبت رسانده؛ حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان است که در حال حاضر از توان تخصصی ۴۵۹ شرکت دانش بنیان بهره مند شده و محصولات تولیدی آنها را به بازار داخلی و بعضا جهانی عرضه کند.