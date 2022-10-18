گردش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تجارت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان با اشاره به گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ و حجم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰، گفت: حجم مورد انتظار در اقتصاد ایران دو برابر این مقدار می‌باشد که البته نیازمند تلاش‌های فراوان در وهله اول از سوی بخش‌های دولتی و در وهله دوم همت بیش از پیش بخش خصوصی می‌باشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با عذرخواهی بابت به مرحله افتتاح نرسیدن اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی تا امروز ۲۴ مهرماه، اظهار کرد: از ۲۰۰ هزار متر مربع فضای مذکور تا کنون عقد قرارداد ۵۰ هزار متر مربع آن صورت گرفته ولی تلاش می‌کنیم تا روز پژوهش (۲۵ آذرماه) این وعده محقق گردد و شاهد رونمایی از اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی در استان تهران و احتمالاً همزمان در استان گیلان باشیم.

رشد ۳۰ درصدی کسب و کارهای و تجارت الکترونیک

علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اینکه شیوع کرونا در افزایش استفاده از تجارت‌های الکترونیکی مؤثر بوده است گفت: از حدود نیمه‌های سال قبل با کاهش شیوع کرونا و همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، رشد خوبی در این حوزه داشتیم به طوری که در حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیکی شاهد رشد ۳۰ درصدی بودیم.

وی از ثبت بیش از ۲۵ هزار اینماد جدید در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاده است مسئله ثبت-محور شدن خیلی از فعالیت هاست که بدان معناست که اساساً شروع یک فعالیت نیاز به استعلام و مجوز خاصی نداشته و امور پیش رو و ثبت این مادها بسیار تسهیل و تسریع و موانع برداشته شده است.

شاه میرزایی افزود: مشخصه مثبت ثبت محور بودن آنست که کار به صورت سیستمی انجام می‌شود و فرایند دریافت مجوز، دیگر وابسته به عامل انسانی نیست.

وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی تجارت الکترونیکی، بر ایجاد پلتفرم‌ها و خدمات پایه‌ای تاکید کرد و ایجاد این خدمات پایه‌ای را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: وزارت ارتباطات برنامه‌های خوبی را در آینده اعلام خواهد کرد که اگر این خدمات پایه‌ای را نداشته باشیم، بهترین شرکت‌ها را هم که در حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشیم باز هم به مشکل بر می‌خوریم.

شاه میرزایی با تاکید بر تسهیل و تسریع امور تجارت الکترونیکی کسب و کارها از سوی دولت گفت: حوزه تجارت الکترونیکی نه تنها به اشتغال زایی و و ساماندهی مشاغل و سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند بلکه شفافیت را هم ارتقا م می‌دهد و کار در این بخش از الویت‌های اصلی کشور است.

۲۵۸ میلیون مرسوله در سال ۱۴۰۰ تحویل شد

محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات نیز در ادامه این رویداد به نقش شرکت ملی پست در تجارت الکترونیکی کشور پرداخت و گفت: شرکت ملی پست با آمار ۶۰ درصدی، بیشترین روش ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا بوده است. او استفاده از سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی، شرکت‌های باربری بین شهری و خدمات شرکت‌های پست خصوصی را به ترتیب سایر روش‌هایی دانست که برای ارسال کالا استفاده می‌شوند. معاون وزیر ارتباطات در ادامه عملکرد ترافیک مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۲۵۸ میلیون مرسوله عنوان کرد.

لیائی همچنین در ادامه به انتقاد از کسب و کارهایی که از بستر خارجی و پلتفرم‌های خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کردند نیز پرداخت و توضیح داد: گرچه درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک سوم کاهش یافته اما استفاده از پلتفرم داخلی طی سال‌های قبل توسط مدیران ارشد کشور توصیه شده بود و اگر به این موضوع توجه می‌شد، حالا کسب و کارها با چنین مشکلات درآمدی مواجه نمی‌شدند.

رشد تجارت الکترونیک در گرو شفافیت و تبادل داده است

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به بحث حکمرانی داده‌ها در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه در حکمرانی داده-محور نبودیم. مهم این نیست که دائم سامانه ایجاد کنیم، ما همین حالا سازمان‌هایی داریم که ۱۲۰ سامانه دارند. اما حتی سامانه‌های خود سازمان‌ها نیز به هم متصل نیستند و معضل اساسی در تبادل سامانه هاست. هر سازمانی داده‌ها را متعلق به خود می‌داند. این در صورتی است که رشد تجارت الکترونیکی در گرو شفافیت و تبادل داده‌ها می‌باشد و دولت در این زمینه باید از طریق تعامل با سازمان‌ها این امر را محقق سازد.