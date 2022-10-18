به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه مورخ ۴ مهر ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش، معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت پذیرش رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید برای اطلاع از نحوه مصاحبه از امروز سه شنبه ۲۶ مهر به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنند.

مرحله مصاحبه برای کد رشته‌محل‌های ۱۱۸۵ تا ۱۲۲۸ مربوط به کد رشته امتحانی ۱۱۴ از گروه آموزشی پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

با توجه به تعیین ۱۱ مرکز دانشگاهی (به شرح جدول ذیل) برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش از متقاضیان، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی مذکور لازم است با توجه به استان محل اقامت خود، برای اطلاع از برنامه زمانی و آدرس محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، از روز سه شنبه ۲۶ مهر به سایت اطلاع رسانی دانشگاه محل انجام مصاحبه خود مراجعه کرده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری به منظور انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند.

نام دانشگاه مجری مصاحبه نام استان محل اقامت معرفی شدگان دانشگاه علوم پزشکی البرز البرز، قزوین و زنجان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی و خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر دانشگاه علوم پزشکی همدان کردستان، مرکزی و همدان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان و هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گیلان، گلستان و مازندران دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، سمنان و قم

عدم مراجعه معرفی شدگان به دانشگاه مربوط برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلی تلقی خواهد شد.