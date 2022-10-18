بدمینتون بازان قم طلای دونفره استعدادهای برتر کشور را کسب کردند

محمد حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بدمینتون دونفره پرهام فراهانی و مهدی کنعانی از استان قم در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور به نشان طلای بخش دو نفره رسیدند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم ابراز داشت: سومین دوره مسابقات بدمینتون المپیاد استعدادهای برتر در حالی امروز در شهرستان ساری به پایان رسید که پرهام فراهانی و مهدی کنعانی شاگردان امیر حاج اسماعیلیان از استان قم با پیروزی‌های متعدد توانستند شگفتی‌ساز مسابقات شوند و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها در بخش دو نفره دست یابند.

وی بیان کرد: بدمینتون قم ظرفیت‌های زیادی دارد و اکنون نماینده این استان در لیگ برتر بدمینتون کشور حضور دارد.