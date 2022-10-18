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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بدمینتون بازان قم طلای دونفره استعدادهای برتر کشور را کسب کردند

بدمینتون بازان قم طلای دونفره استعدادهای برتر کشور را کسب کردند

قم- رئیس هیئت بدمینتون استان قم از کسب مدال بخش دو نفره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور توسط بدمینتون بازان قمی خبر داد.

محمد حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بدمینتون دونفره پرهام فراهانی و مهدی کنعانی از استان قم در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور به نشان طلای بخش دو نفره رسیدند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم ابراز داشت: سومین دوره مسابقات بدمینتون المپیاد استعدادهای برتر در حالی امروز در شهرستان ساری به پایان رسید که پرهام فراهانی و مهدی کنعانی شاگردان امیر حاج اسماعیلیان از استان قم با پیروزی‌های متعدد توانستند شگفتی‌ساز مسابقات شوند و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها در بخش دو نفره دست یابند.

وی بیان کرد: بدمینتون قم ظرفیت‌های زیادی دارد و اکنون نماینده این استان در لیگ برتر بدمینتون کشور حضور دارد.

کد مطلب 5611704

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