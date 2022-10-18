به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی نسب بعد از ظهر سه شنبه در نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استانداری گیلان اظهار کرد: استان گیلان پیش قراول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و این مهم را در ادوار مختلف نشان داده است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت ویژه است، افزود: رویکرد دولت سیزدهم رویکرد علمی و عملیاتی در حوزه ایثارگری است که باید پیگیری و اجرا شود.

دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور با تاکید بر ترویج روحیه ایثارگری در لایه‌های مختلف مدیریتی بیان کرد: دستگاه‌های خدمات رسان، مدیران و مسئولان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه سنگین دارند.

رحیمی نسب با گلایه از برخی بی مهری‌ها به ایثارگران در دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: بسیاری از ایثارگران در خصوص وضعیت خود در دستگاه‌ها ناراضی هستند.

وی با تاکید از بهره گیری از ظرفیت ایثارگران و فرزندانشان در دستگاه‌های اجرایی افزود: با بکارگیری ایثارگران در دستگاه‌ها می‌توان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت کرد.

دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور با اشاره به مشکلات ایثارگران در بخش‌های مختلف بیان کرد: حل مشکلات ایثارگران بر عهده یک سازمان نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید در این زمینه بسیج شوند.

رحیمی نسب با تاکید بر بکارگیری مشاوران توانمند در دستگاه‌ها در امور ایثارگران، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های جوانان در سمت مشاور دستگاه‌ها در اولویت است.