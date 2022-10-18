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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال در حالی اعلام شد که علی صفایی بازی پرسپولیس- ملوان و وحید کاظمی دیدار استقلال - و آلومینیوم اراک را سوت می‌زنند. قضاوت بازی حساس سپاهان و تراکتور هم بر عهده محمدحسین زاهدی فرد است.

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱

* سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز
داوران: محمدحسین زاهدی فرد، فرهاد مروجی، حمیدرضا افشون، یعقوب آشوری ناظر: محمدرضا فلاح

* ملوان بندرانزلی و پرسپولیس
داور: علی صفایی، محمدرضا منصوری، ایوب غلامزاده، سعید رحیمی مقدم ناظر: یداله جهانبازی

* مس کرمان و صنعت نفت آبادان
داوران: سیدعلی اصغر مؤمنی، فرهاد فرهادپور، سیدمحمد هاشمی نسب، سیدحسین حسینی ناظر: سید احمد صالحی

* نساجی مازندران و فولاد خوزستان
داوران: کمیل غلامی، علی اکبر نوری، وحید سیفی، علی بای ناظر: حسین خانبان

جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱

* پیکان تهران و هوادار تهران
داوران: حمید حاج ملک، سید یعقوب حجتی، علیرضا طاهرخانی، شبیر بهروزی ناظر: البرز حاجی پور

* گل گهر سیرجان و ذوب آهن
داوران: جواد رحیم زاده، قهرمان نجفی، بهمن عبدالهی، فرزاد منصوری ناظر: فریدون اصفهانیان

* استقلال و آلومینیوم اراک
داوران: سید وحید کاظمی، محمدرضا ابوالفضلی، دانیال باشنده، عباس راکی ناظر: ایرج نظری

* نفت مسجد سلیمان و مس رفسنجان
داوران: روح اله شریفی، محمد راهی، محسن حکیم، مسعود حقیقی ناظر: سعید بطحائی

کد مطلب 5611824

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