همایش تخصصی سالانه مسئولان فرهنگی نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی سالانه مسئولان و مدیران فرهنگی نیروهای مسلح صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

این مراسم به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در راستای تبیین عملکرد بخش‌های فرهنگی و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و نیز میزان اثربخشی آن‌ها در سطح نیروها، خانوده کارکنان و نیروهای وظیفه برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر دریادار حمزه‌علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار سید قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا و امیر محمد محمودی معاون اجرایی ارتش حضور داشتند.