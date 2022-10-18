نخستین گفتگوی آزاد دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نخستین گفت‌وگوی آزاد دانشجویی در قالب خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران، روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در محل تالار شهید سلیمانی برگزار شد.

ویژگی این نشست خانه گفت‌وگو ویژه دانشجویان این بود که صرفاً به دانشجویان عضو تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی اختصاص نداشت بلکه دانشجویانی که عضو هیچ تشکلی هم نبودند، در این نشست حضور داشته به بیان انتقادات و دیدگاه‌های خود می‌پرداختند.

اولین نشست خانه گفت‌وگو در سطح دانشجویی، پیش از این با حضور رئیس دانشگاه تهران و نمایندگان تشکل‌های صنفی، سیاسی و علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شده بود.

در این جلسه که با مشارکت فعال دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران و همچنین کارشناسان حوزه‌های علوم دینی و جامعه‌شناسی برگزار شد، دکتر ادبی به عنوان مجری و دکتر ابوالفضل اقبالی به عنوان کارشناس حضور داشتند.

دانشجویان در این گفت‌وگوی آزاد به طرح نقدها، دغدغه‌ها و موضوعات مورد نظر خود در حوزه‌های حجاب، حقوق زنان، مسائل اقتصادی، عدالت در توزیع فرصت‌های اجتماعی، انتقاد از دوقطبی‌سازی، نقد ساختارشکنی با پوشش نقد و اعتراض از سوی برخی دانشجویان، تحلیل ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر از مناظر سیاسی و جامعه‌شناختی، تاکید بر گفت‌وگو به عنوان راهکار عبور از مناقشه بین طیف‌های مختلف و … پرداختند.