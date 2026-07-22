طرح یارانه مستقیم غذای دانشجویی از مهرماه در دانشگاه تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران ، سیدحسین گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در جلسه تیرماه شورای دانشگاه تهران، که با حضور رئیس و اعضای شورا، صبح روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در تالار امیرکبیر برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت بازتر شدن فضای سیاسی و گفتمانی، از ایجاد «تالار گفت‌وگو» برای دانشجویان جهت طرح مسائل خود خبر داد

وی افزود: پس از پایان امتحانات، این تالار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و امید است بتواند به گفت‌وگوی آزاد و تعامل دانشجویان و مسئولین و طرح بحث‌های آزاد در مورد همه مسائل کمک کند.

وی همچنین به اجرای طرح «یارانه مستقیم غذای دانشجویی» از مهرماه اشاره کرد و گفت بر اساس این طرح، اعتبار خرید غذا در کارت‌های دانشجویی شارژ می‌شود و دانشجویان می‌توانند متناسب با نیاز و انتخاب خود از آن استفاده کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران همچنین افزود: در طول تابستان، امکان استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی برای دانشجویانی که دارای پروپوزال مصوب هستند، فراهم خواهد بود.