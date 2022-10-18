آزادی اسرای فلسطینی در رأس اولویت های این جنبش قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، «خضر حبیب» از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که دشمن صهیونیستی تنها در صورتی اسرای فلسطینی را آزاد خواهد کرد که مجبور به کار باشد.

وی تاکید کرد که ربودن نظامیان صهیونیست برای آزادی اسرای فلسطینی از زندان های رژیم صهیونیستی در صدر اولویت های جنبش جهاد اسلامی قرار دارد.

خضر حبیب عنوان کرد: ما به اسرای قهرمان و شجاع خود می گوییم که مسئله شما در صدر اولویت ها و برنامه های ما قرار دارد و مقاومت تا آزادی همه شما از زندان های رژیم صهیونیستی آرام نخواهد گرفت.

این رهبر فلسطینی ادامه داد: ما به تلاش های خود برای عملی کردن هدف خود در زمینه آزادی اسرا ادامه خواهیم داد و مسئله اسرا یک مسئله کاملا ملی برای فلسطین است.

گفتنی است، امروز ۱۸ اکتبر یازدهمین سالروز تبادل اسرای موسوم به «وفاداری به آزادگان» است که به موجب این توافق ۱۰۴۷ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شدند.