تامین اعتبار برای تحقق اهداف آبخیزداری در سال جاری ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «هوشنگ جزی» افزود: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده سالانه ۹ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شود و این سازمان توان اجرای این سطح از عملیات را دارد مشروط بر اینکه اعتبارات مالی آن تأمین شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز آبخیزداری در سال جاری از سه محل اعتبارات استانی، محرومیت‌زدایی و تملک دارایی و بازگشت درآمدهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأمین می‌شود، اظهار داشت: طی امسال تنها ۲ درصد از محل اعتبارات تملک دارایی به این امر اختصاص یافته که به صورت اسناد خزانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طور مستقیم به سه استان در سفر رئیس جمهوری اختصاص یافته است.

وی در همین حال خواست منابع مالی برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور با توجه به نقش آبخیزداری در کنترل سیل و رسوب و جلوگیری از خسارات ناشی از آن و همچنین استحصال آب در شرایط خشکسالی پرداخت شود.

جزی گفت: ما در حوزه‌های آبخیز مطالعات گسترده تفصیلی و اجرایی انجام داده‌ایم و این مطالعات مشخص می‌کند که در چه حوضه‌هایی چه اقداماتی در چارچوب آبخیزداری باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای آبخیزداری چهار محور اصلی مکانیکی، بیومکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی انجام می‌شود، تصریح کرد: ذیل این چهار محور اصلی ۴۸ نوع عملیات اجرا می‌شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک افزود: اقدامات مکانیکی از جمله شامل بندهای سنگی و ملاتی، گابیونی، خاکی، پخش سیلاب، اقدامات بیولوژیک از قبیل کپه‌کاری، بذرپاشی و درختکاری، اقدام بیومکانیکی همچون بانکت‌بندی و هلالی آبگیر و اقدامات مدیریتی مانند حفاظت و قرق، آبیاری و مراقبت، تسهیلگری و توانمندسازی است.

وی در مورد افتتاح ۱۱ پروژه آبخیزداری استان لرستان توسط رئیس جمهوری در روز روستا و عشایر گفت: این پروژه‌ها که به عنوان اقدامات مکمل محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی انتخاب شده در حوزه‌های آبخیز شمال شهر خرم‌آباد در مساحت ۴۲ هزار و ۹۰۰ هکتار اجرا شده است.

جزی خاطرنشان کرد که این حوضه از حوزه‌های آبخیز بحرانی و سیل‌خیز استان لرستان است که در سیلاب سال ۱۳۹۸ از جمله حوزه‌های آبخیز منشأ سیل، منتج به خسارت به جان و مال مردم شده بود.

وی ادامه داد: حوزه‌های آبخیز سیل‌خیز بالادست شهر خرم‌آباد دارای شش زیرحوضه با نام‌های سرمرغ، گهواره، بسطام، زرین جغا، ریمله و رباط است و رواناب حاصل از بارندگی‌های این حوضه، بلافاصله از طریق خرم رود وارد شهر خرم آباد و مناطق پایین‌دست می‌شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک تصریح کرد: هزینه عملیات اجرایی آبخیزداری در یکی از این حوضه‌ها با عنوان سرمرغ که انواع پروژه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در آن صورت گرفته بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها با اعتبارات سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده است.