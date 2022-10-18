به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق خان فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان که جهت رایزنی درباره تحولات افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز با حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان و سلام‌های خود به بلاول بوتو وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان، روابط دو کشور همسایه را ممتاز توصیف کرد و بر گسترش همکاریهای دو کشور در تمامی زمینه‌ها خصوصاً امنیت منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امنیت پاکستان را امنیت خود می‌داند، آمادگی کشورمان را برای همکاری‌هایی که موجب تقویت امنیت منطقه می‌شود، اعلام داشت.

امیرعبداللهیان با اشاره به حضور بیش از چهارونیم میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران که بیش از یک و نیم میلیون نفر از آنان بعد از تحولات سال گذشته افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور به ایران وارد شده‌اند، از صلح و ثبات در افغانستان که موجب بازگشت آوارگان به کشور خود می‌شود حمایت و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌های خود برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان و رفاه مردم این کشور استفاده می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره با برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در همین ایام در تهران برگزار شده بود، اظهار داشت: پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران می‌تواند تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه را از بین برده و زمینه‌های صلح و ثبات و توسعه را برای افغانستان گسترش دهد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد.

صادق خان، فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های پاکستان درباره تحولات جاری افغانستان و شرایط این کشور که به دلایل داخلی و فشارهای خارجی موجب کاهش سطح زندگی مردم افغانستان و افزایش ناامنی شده بر اهمیت نقش سازنده کشورهای منطقه و همسایه افغانستان خصوصاً دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد.

فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان با اشاره به رایزنی‌های مثبت خود با مقامات کشورمان در موضوع افغانستان و امنیت منطقه، تاکید کرد: دو کشور ایران و پاکستان بیشترین تأثیر پذیری را از تحولات افغانستان به جهت هجوم گسترده آوارگان، کاهش سطح زندگی مردم این کشور، افزایش ناامنی و رشد قاچاق مواد مخدر دارند.

وی اضافه کرد: همکاری‌های ایران و پاکستان می‌تواند ضمن کمک به مردم افغانستان، آثار مخرب وضعیت یاد شده را برای مردم افغانستان و منطقه کاهش اساسی دهد.