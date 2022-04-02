دستاوردهای سفر «امیرعبداللهیان» به چین/ افغانستان دغدغه همسایگان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- «حسین امیرعبداللهیان» بامداد چهارشنبه (دهم فروردین) در رأس هیئتی سیاسی برای حضور در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر «تونشی» در استان «آن‌خوی» واقع در شرق چین شد.

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی، رضا زبیب دستیار وزیر و مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه و علیرضا حقیقیان دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه نیز در این هیئت حضور داشتند.

نخستین نشست کشورهای همسایه افغانستان ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ به صورت مجازی با حضور وزاری خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان و به میزبانی چین برگزار شد و تهران نیز در پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ میزبان دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه بود که به جز وزرای خارجه روسیه و چین بقیه وزرا به صورت حضوری در نشست تهران شرکت کردند. اعلام شد که چین میزبانی سومین نشست را برعهده خواهد داشت. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به همراه روسیه ۵ آبان ماه در بیانیه‌ای مشترک متذکر شدند که یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه‌حل مسائل افغانستان است.

وزیر امور خارجه کشورمان پس از ورود به چین، در توئیتی به خط چینی نوشت: خرسندم که جهت شرکت در نشست وزیران خارجه همسایه افغانستان در چین هستم.

وی تاکید کرد: افغانستان مستحق توجه بیشتر جامعه جهانی است. ایران و چین بر حمایت خود از استقلال، وحدت ملی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید دارند و امیدوارند افغانستانی باثبات، توسعه یافته، و تعاملگر با همسایگان را شاهد باشند. (اینجا بخوانید)

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با همتایان شرکت‌کننده خود در این نشست نیز دیدار و گفتگو کرد.

حل موانع باقیمانده برجام موکول به اراده طرف آمریکایی است

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به منظور پیگیری موضوعات دوجانبه و تبادل نظر در خصوص تحولات افغانستان و منطقه در حاشیه سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان دیدار و گفتگو کردند.

«حسین امیرعبداللهیان» و «محمود شاه قریشی» در این دیدار از روند توسعه روابط دوجانبه استقبال و توافق کردند ملاقات‌های سطح عالی در سال جاری انجام و کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در اولین فرصت برگزار گردد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات برجام، حل موانع باقیمانده را موکول به اراده طرف آمریکایی دانست. (اینجا بخوانید)

امیدوار به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هستیم

حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی در تشریح هدف ایران برای حضور در نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان نشست اظهار کرد: ما کماکان اصرار داریم یک دولت فراگیر متشکل از نمایندگان همه اقوام افغان در این کشور شکل بگیرد. مسأله رشد تروریسم در افغانستان یکی دیگر از موضوعات مهم است. متأسفانه سرویس‌های امنیتی برخی از کشورها از جمله طرف آمریکایی در سیاست دبل استاندارد و دوگانه خود همانطور که سال‌ها در عراق و سوریه آن را اعمال کرده بود، امروز هم از این روش نادرست استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: رد پای آمریکا در ارتباط و تقویت داعش در افغانستان دیده می‌شود و ما نگران گسترش تروریسم در افغانستان و وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم و امیدوار هستیم این اجلاس یک پیام قوی ابتدا برای هیئت حاکمه موقت افغانستان داشته باشد تا بدون اتلاف وقت به سمت تشکیل دولت فراگیر بروند و ثانیاً نسبت به وضعیت امنیت در افغانستان گام‌های اساسی برداشته شود تا ناامنی از افغانستان به سمت کشورهای همسایه سرایت نکند.(اینجا بخوانید)

نشست اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی خیانتی بزرگ به آرمان فلسطین است

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در حاشیه اجلاس کشورهای همسایه افغانستان با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

وی در ادامه این دیدار با محکوم ساختن برگزاری نشست اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی (النقب)، این اجلاس را خیانتی بزرگ به آرمان فلسطین دانست و رژیم صهیونیستی را مشکل اصلی جهان اسلام معرفی کرد که متأسفانه برخی کشورها در اقدامی خائنانه عادی سازی روابط خود با این رژیم را به رغم تعارض با آرمان‌های والای مسلمانان جهان در خصوص قدس شریف و فلسطین، دنبال می‌کنند.

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت فعال سازی روابط فیمابین در بخش روابط دو جانبه، از حضور فعال کشورمان در نشست دوحه (دوحه فروم) قدر دانی کرد.(اینجا بخوانید)

بررسی روند تحولات افغانستان در دیدار امیرعبداللهیان و «لاوروف»

همچنین حسین امیرعبداللهیان و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، موضوعات مورد علاقه دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

«سرگئی لاوروف» نیز در این دیدار با اشاره به علاقمندی کشورش در زمینه همکاری‌های همه‌جانبه با همسایگان به خصوص ایران، مناسبات دو کشور را دارای اهمیت ویژه دانست و بر آمادگی کشورش برای توسعه همکاری با ایران تأکید کرد.

روند تحولات در افغانستان و افزایش همکاری‌های دو کشور در این زمینه، تسریع عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، آخرین وضعیت گفتگوهای وین و همکاری نزدیک هیئت‌های دوکشور در روند گفتگوها و همکاری‌ها در حوزه خزر از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و فدراسیون روسیه در این دیدار بود.

ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان غیرقابل انکار است

حسین امیرعبداللهیان در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین طی سخنانی ضمن قدردانی از میزبانی دولت جمهوری خلق چین برای برگزاری این نشست، گفت: امروز در افغانستان ما شاهد چالش‌های مختلفی هستیم. امید به پایان جنگی که ۴۰ سال در این کشور نسل‌های مختلفی را به خود مشغول داشت و خسارات سنگینی به منابع انسانی و مادی افغانستان وارد ساخت.

وی تاکید کرد: هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان گام‌های عملی بیشتری در راستای تشکیل دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار همه گروه‌های قومی بردارد. (اینجا بخوانید)

تأکید امیرعبداللهیان بر ضرروت استفاده از سازوکارهای موجود در خصوص افغانستان

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با «عمر رزاق‌اف» معاون نخست‌وزیر ازبکستان در خصوص روابط دو کشور و موضوعات مهم منطقه دیدار و گفتگو کرد.

همکاری‌های دو کشور در حوزه افغانستان از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود که طی آن وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت استفاده از ساز و کارهای موجود بین دو کشور در خصوص افغانستان تأکید کرد. (اینجا بخوانید)

تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ضروری است

امیرعبداللهیان همچنین در ادامه سفرش به چین و در حاشیه این نشست، با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه به گفتگو پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام را ضامن امنیت و ثبات و پیشرفت افغانستان دانست و بر ضرورت تحقق آن تأکید کرد. (اینجا بخوانید)

قدردانی چین از ایران برای حضور در اجلاس همسایگان افغانستان

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفرش به چین با «وانگ‌ای» عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین دیدار و درباره موضوعات دوجانبه و همین طور موضوع افغانستان بحث و تبادل نظر کرد.

امیر عبداللهیان همچنین همکاری دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و مقابله مشترک با سیاسی‌سازی حقوق بشر و دخالت در امور داخلی کشورها را از ابعاد مهم روابط خواند.

وزیر امور خارجه چین نیز از مشارکت طرف ایرانی در سومین اجلاس همسایگان افغانستان قدردانی و بر همکاری‌ها و رایزنی نزدیک طرفین برای عملیاتی کردن سند ۲۵ ساله و همکاری در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در حالی در تونشی چین برگزار شد که از یک سو رایزنی‌هایی بین شرکت‌کنندگان در این نشست صورت گرفت و از سوی دیگر، ایران پیشنهادهای خود را روی میز قرار داد و این نشان می‌دهد افغانستان دغدغه همسایگان این کشور است.