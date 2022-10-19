به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه امینی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنیم که شخصیتی لایق و کاردان را برای تصدی این وزارتخانه عریض و طویل به مجلس معرفی کرد.

وی بیان کرد: تنوع و گستردگی کار این وزارتخانه بر هیچ فردی پوشیده نیست و می‌طلبد فردی کارآزموده، با تجربه و آشنا با حوزه‌های گوناگون در رأس این وزارتخانه قرار گیرد.

نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سید صولت مرتضوی از نظر تدین، تعهد، روحیه جهادی و انقلابی، پاکدستی، ساده زیستی و مردم داری سابقه بسیار خوبی دارد. وی روستازاده‌ای است که در دوران دفاع مقدس از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است.

وی افزود: مرتضوی با درد و رنج مردم محروم جامعه آشنا است و انگیزه کافی برای کاهش آلام طبقات آسیب پذیر جامعه را دارد. وی سلسله مراتب مدیریتی را طی کرده و همواره در سمت‌های مختلف توفیق داشته است.

امینی تصریح کرد: مرتضوی در هر منصب و مسئولیتی که بوده، تجربه و مهارت جدیدی را برای افزایش صلاحیت خود در نظر گرفته است. از جمله ویژگی‌های مورد نیاز برای مدیران آن است که روحیه تحول گرایی داشته باشند که پیشینه مرتضوی حاکی از آن است که وی تلاش کرده تا وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.

نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر به یک مدیر نیاز دارد تا فردی که صرفاً تخصص داشته باشد که مرتضوی فردی مدیر است و قول داده اصلاحات واقعی و اساسی در این وزارتخانه ایجاد کند که امیدواریم با مدیریت خوب و شایسته مرتضوی در این وزارتخانه، این وعده‌ها به واقعیت تبدیل شود.

امینی بیان کرد: تقاضای بنده از مرتضوی آن است که در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس به فکر حاشیه نشینان و رفع فقر و بیکاری باشد. علاوه بر این ما ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم که فقط دو صندوق بازنشستگی قانون دارد و ۲۰ صندوق فاقد قانون است. تقاضای بنده از مرتضوی آن است که در صورت کسب رأی اعتماد، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را سر و سامان دهد تا این صندوق‌ها بر اساس قانون مدیریت شود.