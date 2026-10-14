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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری درگذشت آیت‌الله قربانی را تسلیت گفت

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری درگذشت آیت‌الله قربانی را تسلیت گفت

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در این پیام، آیت‌الله قربانی را از علمای برجسته و چهره‌های ماندگار گیلان توصیف کرد و نوشت که او عمر خود را در مسیر تعلیم، تبلیغ و تألیف سپری کرد.

در پیام حاج‌علی‌اکبری آمده است که آیت‌الله قربانی از دهه ۳۰ در مبارزه با رژیم پهلوی همراه فدائیان اسلام بود و پس از انقلاب نیز بیش از ۴۰ سال در مسئولیت‌های قضایی، تقنینی و فرهنگی خدمت کرد. حضور در جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، عضویت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی دوره دوم مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق او عنوان شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین تألیفات آیت‌الله قربانی را از یادگارهای ارزشمند او دانست و درگذشت این عالم را به حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه استان گیلان، مردم این استان، به‌ویژه مردم لاهیجان و آستانه اشرفیه، و خانواده و علاقه‌مندان او تسلیت گفت.

کد مطلب 6977447
هادی رضایی

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