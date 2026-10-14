به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در این پیام، آیت‌الله قربانی را از علمای برجسته و چهره‌های ماندگار گیلان توصیف کرد و نوشت که او عمر خود را در مسیر تعلیم، تبلیغ و تألیف سپری کرد.

در پیام حاج‌علی‌اکبری آمده است که آیت‌الله قربانی از دهه ۳۰ در مبارزه با رژیم پهلوی همراه فدائیان اسلام بود و پس از انقلاب نیز بیش از ۴۰ سال در مسئولیت‌های قضایی، تقنینی و فرهنگی خدمت کرد. حضور در جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، عضویت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی دوره دوم مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق او عنوان شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین تألیفات آیت‌الله قربانی را از یادگارهای ارزشمند او دانست و درگذشت این عالم را به حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه استان گیلان، مردم این استان، به‌ویژه مردم لاهیجان و آستانه اشرفیه، و خانواده و علاقه‌مندان او تسلیت گفت.

