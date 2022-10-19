تکواندوکاران همچنان در انتظار روادید انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۲ طی روزهای جمعه ۲۹ مهرماه تا یکشنبه اول آبان ماه به میزبانی انگلستان در شهر منچستر برگزار خواهد شد. برای حضور در این رقابت‌ها ۲۵۶ تکواندوکار از ۶۱ کشور ثبت نام کرده اند.

تیم ملی تکواندوکار ایران با هفت تکواندوکار در دو بخش دختران و پسران برای حضور در این رقابت‌ها ثبت نام کرده است. آرمین هادی پور و مهدی حاج موسایی در وزن ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در وزن ۸۰- کیلوگرم، سجاد مردانی و علیرضا نادعلیان در وزن ۸۰+ کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم و اکرم خدابنده در وزن ۶۷+ کیلوگرم هفت تکواندوکار تیم کشورمان هستند که برای حضور در این رقابت‌ها در انتظار صدور روادید از سوی کشور انگلستان می‌باشند.

۴۳ روز قبل اعضای تیم ملی تکواندو ایران با حضور در سفارت انگلستان در آنکارا کارهای امور مربوط به اخذ روادید را انجام داده و مدارک خود را تحویل دادند و انتظار می‌رفت با توجه به مدت زمان کافی برای تحویل مدارک، روادید اعضای تیم ملی ایران در موعد مقرر صادر گردد.

طی روزهای گذشته، رئیس فدراسیون تکواندو به صورت تلفنی با مسئولان فدراسیون جهانی در همین خصوص مذاکره کرده و چندین نامه جهت پیگیری به WT ارسال شده، ولی پیگیری‌ها تا کنون نتیجه نداده است.

اعضای تیم ملی تکواندو که همچنان در اردوی تیم ملی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند، امیدوارند که پیگیری مسئولان فدراسیون نتیجه داده و روادید سفر به انگلستان دقیقه ۹۰ صادر شود. آرمین هدی پور و مهدی حاج موسایی تکواندوکارانی هستند که باید روز جمعه به میدان بروند.