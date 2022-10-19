ایجاد دو قطبی درجامعه یکی از اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در نهاد امامت جمعه برگزار شد، اظهار کرد: جریانات اخیر در کشور که زندگی آحاد مردم و فعالیت‌های مختلف جامعه را تحت شعاع و مورد هجمه قرار داده یک جنگ ترکیبی و شناختی است.

وی افزود: در این نوع جنگ‌ها با همان ابزاری که دشمن جنگ را آغاز کرده باید با آنها مقابله کرد.

امام جمعه دزفول با اشاره به حمایت رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه از جریانات اخیر و تشویق اغتشاشگران به تداوم آشوب‌ها و ناامنی‌ها، تصریح کرد: امروز دشمنان به شکل صریح وارد عرصه شده‌اند و هر روز روش‌ها و برنامه‌های جدیدی را در این زمینه پیاده می‌کنند و با خبرسازی‌های متعدد نیز آشوب‌ها را تداوم می‌دهند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با تاکید بر لزوم بازشناسی و آسیب شناسی جریانات اخیر کشور، عنوان کرد: قطعاً یکی از مهمترین مشکلات و عوامل ایجاد این جریانات وجود ضعف در مبانی فکری جامعه است؛ اگر ما بتوانیم مبانی فکری جامعه را ارتقا دهیم بی شک دشمن نمی‌تواند کاری را انجام دهد. مبنای فکری ما توحیدی و خدامحوری است و در این بین دو مبحث انسان محوری و مادیات محوری نیز وجود دارد.

حجاب مانع پیشرفت زنان نیست

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه آزادی تعریف دارد، افزود: در جامعه آزادی تا جایی مجاز است که به آزادی دیگران تعرض نشود اما این مقوله به درستی تبیین نشده است.

وی در ادامه «زن» را مظهر پاکی، عفت و تربیت انسان عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی کارآمد به واسطه پرورش و تربیت یک زن به وجود می‌آید و ضمن اینکه این امر منافاتی با شاغل بودن بانوان ندارد چه بسا بانوان محجبه بسیار زیادی در کشور وجود دارد که هم شاغل و فرهیخته هستند و هم به امورات خانه داری و فرزند داری می‌پردازند؛ بنابراین حجاب هیچ مانعی برای پیشرفت یک زن نیست بلکه زنی که حدود الهی را رعایت کند و بر مبنای تفکر توحیدی و خدا محوری در جامعه زندگی می‌کند، زمینه پیشرفت بیشتری نیز دارد.

امام جمعه دزفول بیان کرد: این سال‌ها در تبیین این نکات در جامعه کوتاهی صورت گرفت و اکنون دشمن فرصت جولان پیدا کرده است به ویژه اینکه در ۳ سال کرونا مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بود و همه به سمت فضای مجازی رفته بودند، دشمن در این بین از غفلت مسئولان نهایت بهره را برد و وارد خانه‌های مردم شد و تربیت و تفکر کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان را به وسیله فضای مجازی تحت شعاع قرار داد و موج سواری کرد.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص خطرات و آسیب‌های فضای مجازی و لزوم توجه مسئولان نسبت به ساماندهی و نظارت بر این فضا در سال‌های اخیر، افزود: دشمن توانست از بی توجهی مسئولان به این توصیه‌ها سود کند و مغز جوانان را شست و شو دهد. اتفاقات اخیر نیز یکی از نتایج غفلت مسئولان از قدرت فضای مجازی بود.

هدف دشمن ایجاد دوقطبی در جامعه است

وی، یکی از اهداف اصلی دشمن را ایجاد دو قطبی در جامعه برشمرد و گفت: نباید با برخوردهای احساسی در زمین دشمن بازی کرد.

وی با بیان اینکه با مشکلات فرهنگی باید با اقدامات فرهنگی مقابله کرد، گفت: قطعاً با اجرای چنین برنامه‌های اثرگذار فرهنگی دشمن دیگر نمی‌تواند تنفر و انزجار ایجاد کند؛ بنابراین ما باید به سمت نهادینه کردن و فرهنگ سازی در جامعه پیش برویم و به درستی عمل کنیم.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با تاکید بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی و کارشناسی عنوان کرد: روحانیون، طلبه‌ها، آموزش و پرورش، معلمان، مربیان پرورشی، ستاد امر به معروف، اداره ورزش و جوانان، شورای فرهنگ عمومی، سازمان تبلیغات و دیگر نهادهای فرهنگی وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید آسیب شناسی صورت بگیرد و ببینند کجای کار اشکال داشته و به دنبال رفع آن باشند.

امام جمعه دزفول اضافه کرد: در مدارس و دانشگاه‌های شهرستان دزفول تنش بسیار کمی وجود داشت اما قطعاً باید آسیب شناسی و اولویت شناسی صورت بگیرد.

وی از تلاش‌های شبانه روزی و مجاهدت‌های نیروی انتظامی، بسیجیان، سپاه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی شهرستان برای تأمین نظم و امنیت دزفول و جلوگیری از هرج و مرج در این شهرستان قدردانی کرد.

امام جمعه دزفول در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به هفته انجمن اولیا و مربیان گفت: هنگام دعوت از والدین برای جلسات انجمن اولیا و مربیان برای بسیاری از والدین ذهنیت جمع‌آوری پول ایجاد شده در حالی که ضروری است در این جلسات مشکلات تربیتی و فرهنگی مطرح شوند و در انتها اگر شرایط مهیا بود، مشکلات مالی و نیازهای آموزشگاه نیز مطرح شود.

حجت الاسلام قاضی بیان کرد: ذهن و تفکر دانش آموزان قبل کرونا با دانش‌آموز بعد از کرونا تفاوت زیادی کرده است؛ بنابراین آموزش و پرورش باید برای ذهنیت جدید دانش آموزان برنامه‌ریزی کند و در این بین روحانیونی که وارد مدارس می‌شوند و مربیان پرورشی باید دوره‌های آموزشی جدید برای فرهنگ سازی و برخوردهای سازنده با دانش آموزانی که ۳ سال در فضای مجازی بوده‌اند، دریافت کنند.

به گزارش مهر، در این نشست با پیشنهاد امام جمعه مصوب شده تا کمیته کودک و نوجوان ذیل شورای فرهنگ عمومی تشکیل شود.