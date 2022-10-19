به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با نمایندگان گروه‌های فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه خبر داد.

در همین رابطه، وبگاه قدس الاخباریه ظهر امروز چهارشنبه در گزارشی نوشت: هیئت جنبش حماس امروز به همراه نمایندگان دیگر گروه‌های فلسطینی با بشار اسد دیدار می‌کنند.

بنابراین گزارش، یکی از اصلی ترین دستورکارهای این دیدار بررسی نتایج دیدار اخیر گروه‌های فلسطینی در الجزایر خواهد بود.

در این نشست علاوه بر خلیل الحیه به عنوان نماینده حماس، زیاد النخاله دبیرکل جهاد اسلامی، طلال ناجی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، خالد عبد المجید دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین، ابو نضال الاشقر دبیرکل جبهه آزادیبخش فلسطین، سمیر الرفاعی سفیر فلسطین در سوریه، محمد قیس دبیرکل سازمان صاعقه (وابسته به شاخه فلسطینی حزب بعث)، زیاد الصغیر دبیرکل جنبش فتح انتفاضه، جمیل مزهر معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و فهد سلیمان معاون دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین حضور دارند.

گفتنی است سخنگوی حماس شامگاه گذشته از سفر هیئتی از این جنبش به دمشق پایتخت سوریه خبر داده بود. وبگاه المیادین نیز در گزارشی با اشاره به گذشت ۱۰ سال از خروج حماس از سوریه، بهبود روابط میان حماس و دمشق را در نتیجه میانجی‌گری حزب الله لبنان دانسته بود.