افتتاح ۲ زمین چمن مصنوعی مدرسه ای در اشکنان فارس

مهدی راهپیما در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر آموزش و پرورش، زمین چمن ورزشی مدارس ۲۲ بهمن شهر اهل و زمین چمن مصنوعی آموزشگاه نیایش روستای پاقلات در بخش اشکنان به بهره برداری رسید.

وی افزود: اعتبار زمین‌های چمن مصنوعی، با مشارکت ۵۰ درصدی نیکوکاران محلی تأمین شده است که در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

رئیس اداره آموزش و پرورش اشکنان ادامه داد: برای افتتاح زمین چمن مصنوعی در آموزشگاه ۲۲ بهمن شهر اهل آقای حاجی پور از خیرین بومی این شهر مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان را اهدا کرده است.

گفتنی است؛ همزمان با منطقه اشکنان، زمین‌های چمن مصنوعی مدارس در شانزده منطقه دیگر آموزش و پرورش در استان فارس نیز به بهر برداری رسید.