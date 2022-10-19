بازگشایی مدارس و رشد ۱۳ درصدی مصرف برق در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، ضمن اشاره به افزایش مصرف برق در مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: تابستان سال جاری با همکاری همه مشترکین به خصوص در بخش خانگی به بهترین شکل ممکن سپری شد و خاموش نشدن چراغ خانه‌های مردم در کنار آمار مثبت رشد تولید صنایع گواه این مسئله است.

وی در تشریح رفتار مصرف مشترکان پس از گذر از تابستان گفت: یکی از اتفاقاتی که بعد از گذر فصل گرم و با شروع مهرماه شاهد آن هستیم رشد مصرف قابل توجهی است که در حامل انرژی برق رخ داده و روند متفاوتی به نسبت سال‌های گذشته داشته است.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بیان نشانه‌های افزایش رشد مصرف برق در مهرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته گفت: برای مثال در تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه اوج بار مصرف برق به ۵۰ هزار ۳۰۴ مگاوات رسید، درحالیکه اوج بار مصرف برق در روز مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵ هزار و ۷۵ مگاوات بوده است، به معنای دیگر در این روز ما شاهد رشد ۱۱.۶ درصدی اوج بار مصرف برق بوده‌ایم.

وی در تشریح دلایل این اتفاق گفت: بازگشایی مدارس، مراکز آموزشی و از سر گرفته شدن کسب و کارها و فعالیت‌هایی که در فصل تابستان تعطیل بوده به دنبال تغییر ساعت فعالیت ادارات از مهمترین دلایل رشد مصرف برق در مهرماه سال جاری محسوب می‌شود، از طرفی با نگاهی به آمار میزان مصرف برق این روزها به نظر می‌رسد، مردم و برخی ادارات همچنان وسایل سرمایشی خود را خاموش نکرده‌اند.

*شایان غفوریان