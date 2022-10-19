به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان بیلهسوار اظهار کرد: نانواییها قبل از ساعت ۶:۳۰ صبح موظف هستند نان تحویل مردم دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به بازگشایی حضوری مداری و دغدغه خانوادهها، نانواییها موظف هستند قبل از ساعت ۶:۳۰ صبح به مردم نان گرم بدهند.
فرماندار شهرستان بیلهسوار گفت: تمهیداتی اتخاذ شده که از شروع خمیرگیری فعالیت نانواییها توسط بازرسان رصد میشود.
اصغری افزود: استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند در همه نانواییها اجباری شده و هنوز برخی نانواها از این کارتخوان استفاده نمیکنند که ظرف ۱۰ روز آینده باید رفع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سامانه هوشمند نانوایی در ۲ هفته گذشته، حدود ۸۰۰ کارت تکراری بیش از هفت هزار تراکنش را ثبت کرده است و تخلفاتی مانند کم فروشی، گرانفروشی و فروش آرد خارج از شبکه از مهمترین تخلفات نانواییهای شهرستان بوده که خوشبختانه با اعمال برخی نظارتها کاهش یافته است.
اصغری اضافه کرد: نانواییهایی که از سهمیه آرد دولتی سوءاستفاده میکنند در کنار معرفی به تعزیرات برای اعمال جریمه، کاهش سهمیه نیز خواهد یافت و در صورت ادامه عدم رعایت، مجوز نانوایی ابطال خواهد شد.
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