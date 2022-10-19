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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۱

بازیکن تیم ملی هندبال افغانستان مهمان «شب نشینی» می‌شود

بازیکن تیم ملی هندبال افغانستان مهمان «شب نشینی» می‌شود

بازیکن تیم ملی هندبال افغانستان امشب در برنامه «شب نشینی» شبکه جام جم حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، «شب نشینی» برنامه شبانگاهی شبکه جام جم است که هر شب راس ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می‌رود و امشب ۲۷ مهر ماه با حضور حسینی روی آنتن می‌رود.

بانو حسینی بازیکن هندبال تیم ملی افغانستان است که امشب در برنامه حضور پیدا می‌کند تا به گفتگو با میزبانان بنشیند و از چالش‌های موجود برای موفقیت در ورزش صحبت کند.

در ادامه، حسن عابدی پزشک جهادی به «شب‌نشینی‌» می‌آیند تا با میزبانان گفتگو داشته باشند و از اقدامات جهادی خود سخن بگویند.

شمیم علیزاده و عبدالرضا امیراحمدی مجریان برنامه امشب خواهند بود، تهیه‌کننده آن نیز یاسر معظمی گودرزی بوده و این برنامه از استودیو تولید شبکه جام جم پخش می‌شود.

کد مطلب 5612943
عطیه موذن

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