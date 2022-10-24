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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۲

از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه صورت گرفت؛

اعلام اسامی راه یافتگان رشته‌های نغمات دینی مسابقات سراسری قرآن

اعلام اسامی راه یافتگان رشته‌های نغمات دینی مسابقات سراسری قرآن

اسامی راه یافتگان رشته‌های نغمات دینی به مرحله نهایی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی گروه‌های مدیحه سرایی و هم خوانی قرآن کریم و نفرات رشته‌های اذان و دعاخوانی راه یافته به مرحله نهایی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پس از برگزاری داوری آثار تصویری ضبط شده مشخص و اعلام شد.

در این اطلاعیه اسامی برگزیدگان رشته اذان در بخش برادران و دعاخوانی و مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران اعلام شده است که در رشته دعاخوانی خواهران ۱۷ نفر، رشته دعاخوانی برادران ۲۲ نفر، رشته مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم خواهران ۱۱ گروه، رشته مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم برادران ۱۸ گروه و رشته اذان که ویژه برادران برگزار گردید ۱۹ نفر به مرحله نهایی مسابقات سراسری راه یافتند.

مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف همچنین اعلام کرد مرحله نهایی مسابقات رشته‌های نغمات دینی نیمه دوم آذرماه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است داوری رشته‌های نغمات دینی شامل اذان، دعاخوانی، مدیحه سرایی و همخوانی در بخش آقایان از ۲۴ الی ۲۷ مهر در ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و در بخش بانوان در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر در امامزاده صالح (ع) تجریش تهران برگزار شد.

اسامی راه یافتگان مدیحه سرایی و همخوانی خواهران

اسامی راه یافتگان اذان برادران

اسامی راه یافتگان به بخش دعا خوانی خواهران

اسامی دعا خوانی برادران

کد مطلب 5615335

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