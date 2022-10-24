به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی که به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرده بود، شنبه اول آبان با حکمت حاجی اف، معاون بین الملل رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

وی گفت: خوشحالیم که در یک سال گذشته چند ملاقات بین رؤسای جمهور دو کشور و سایر مقامات انجام شده است و روابط حسنه دو کشور رو به گسترش است.

اسماعیلی افزود: رئیس جمهور اسلامی ایران همواره تاکید دارند تا ارتباطات فرهنگی مان را با آذربایجان گسترش دهیم. کمتر از یک ماه گذشته نیز معاون فرهنگی من در این راستا با سفر به باکو در نمایشگاه کتاب شرکت کرد. مردم ایران و آذربایجان علاقه بسیاری به هم دارند و ما هم باید تعاملات فرهنگی مان را گسترش دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقوله آموزش واعزام هیأت‌های فرهنگی و رسانه‌ای به دو کشور اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مردم ما مسلط به زبان شما هستند و زبان ترکی مشترک بین آذری زبان‌های ما و مردم شماست. موسیقی آذری و حتی نغمات آئینی مشترک داریم. اعزام هیأت‌های رسانه‌ای و فرهنگی برای گسترش تعاملات و استفاده از تجربیات دو کشور مفید فایده خواهد بود.

حکمت حاجی اف، معاون بین الملل رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز علاقه شدید خود، مردم و مقامات کشورش به ملت و دولت ایران گفت: تمامی نکات مطرح شده از سوی شما را قبول دارم. علاوه بر تعاملات فرهنگی، مراودات اقتصادی چه در حوزه حمل و نقل و چه صادرات و واردات بین دو کشور جاری است و اتصال راه آهن شمال به جنوب و پل اتصال به نخجوان به همراه دیگر امور عمرانی و اقتصادی نشانگر عمق روابط ما است.

وی افزود: متأسفانه در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان و مناطق اشغال شده شاهد نابودی بخشی از بنای تاریخی کشورمان بودیم و امیدواریم در دوران پسا جنگ بتوانیم به احیای آثار تاریخی و فرهنگی مان اهتمام ورزیم.

معاون رئیس جمهور آذربایجان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در پایان به اعزام هیأت‌های فرهنگی و هنری به دو کشور تاکید کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بامداد روز گذشته یکشنبه پس از شرکت در دوازدهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی به کشور بازگشت.

سازمان همکاری اسلامی (OIC)، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که با عضویت ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین‌المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است و اجلاسیه وزرای اطلاع‌رسانی این سازمان تاکنون یازده دوره آن برگزار شده است و دوازدهمین دوره آن در استانبول ترکیه برگزار شد.