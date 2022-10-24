خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همجواری استان بوشهر با خلیج فارس به عنوان یک موهبت بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که علی‌رغم استفاده از برخی ظرفیت‌های آن، بسیاری از ظرفیت‌ها مغفول مانده و یا به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است.

بخش زیادی از آبزیان مصرفی از طریق صید و صیادی تأمین می‌شود و با توجه به محدودیت‌های ذخایر دریایی انتظار می‌رود که از ظرفیت‌های پرورشی چه در ساحل و چه دریا برای تأمین نیازها استفاده مناسب‌تری شود.

در استان بوشهر زیرساخت‌های پرورش میگو به خوبی گسترش یافته و این استان به عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور محسوب می‌شود که بیش از نیمی از تولیدات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های پرورش میگو در استان بوشهر توسعه یافته و همچنان اراضی جدید در حال واگذاری به سرمایه‌گذاران است که می‌تواند تولید این آبزی ارزشمند را افزایش دهد. میزان تولید میگوی پرورشی در استان امسال رکورد زده و از ۳۳ هزار تن فراتر رفته است.

با وجود ظرفیت‌های بسیار خوبی که در زمینه تولید میگو در استان بوشهر وجود دارد، میزان تولید ماهی پرورشی در این استان قابل توجه نیست و علی رغم ظرفیت‌های فراوان دریا و ساحل، پرورش ماهی تاکنون مغفول بوده است.

پرورش ماهی در قفس یکی از بهترین شیوه‌ها برای تولید آبزیان است که می‌تواند نقش مهمی در زمینه حفظ ذخایر دریایی داشته باشد که باید بیش از این به این ظرفیت مهم توجه شود.

یکی از نیازهای پرورش ماهی در قفس، تأمین نیازهای اولیه از جمله بچه ماهی است که اقداماتی در جهاد دانشگاهی برای این منظور آغاز شده و انتظار می‌رود با توسعه طرح‌ها زمینه تقویت پرورش ماهی در استان فراهم شود.

پرورش ماهی در قفس علاوه بر اینکه در زمینه ایجاد اشتغال تأثیرگذار است، نقش مهمی را نیز در زمینه تولید ثروت دارد که حمایت از چنین طرح‌هایی باید به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار باشد.

هدف‌گذاری تولید ۶۰ هزار تن ماهی در قفس

استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به هم‌جواری استان بوشهر با دریا تولید و پرورش آبزیان به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت‌های اشتغال‌زا و درآمدزا در این استان محسوب می‌شود.

طرح‌های پرورش ماهی در قفس یک طرح اقتصادی است که برای سرمایه‌گذاران جذابیت بسیار زیادی دارد و زمان بازگشت سرمایه در این طرح سه سال است احمد محمدی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توسعه و تقویت ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر بیان کرد: ظرفیت تولید این آبزی به بیش از ۷۵۰۰ تن افزایش یافته است ولی اولویت ما بیش از این‌ها است.

وی از هدف‌گذاری تولید ۶۰ هزار تن ماهی در قفس در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: از بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه پرورش ماهی در قفس استان بوشهر حمایت می‌شود.

بازگشت سرمایه در ۳ سال

استاندار بوشهر، آب‌های خلیج فارس را موقعیتی ممتاز برای این استان دانست و تاکید کرد: از سرمایه گذاران برای پرورش ماهی در قفس در آب‌های استان بوشهر دعوت می‌کنیم و حمایت ویژه‌ای از آنها خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس در دریا با ظرفیت‌های طبیعی انجام می‌شود افزود: ماهی دریایی در کشور مصرف بسیار بالایی دارد و کیفیت و مزه گوشت این نوع ماهی نیز بسیار بالا است.

محمدی‌زاده ادامه داد: طرح‌های پرورش ماهی در قفس یک طرح اقتصادی است که برای سرمایه‌گذاران جذابیت بسیار زیادی دارد و زمان بازگشت سرمایه در این طرح سه سال است.

وی گفت: از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم که پرورش ماهی در قفس را در استان بوشهر گسترش دهند و می‌تواند به اندازه وسعت این دریا طرح‌های پرورش ماهی در قفس داشته باشیم.

اجرای ۴۶ قفس پرورشی

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر را یک اولویت عنوان کرد و گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای توسعه این طرح‌ها در استان صورت گرفته است.

علی بازدار با اشاره به نصب قفس‌های پرورش ماهی در آب‌های استان بوشهر بیان کرد: تاکنون ۴۶ قفس پرورشی با ذخیره بیش از ۳.۵ میلیون قطعه بچه میگو در دریا نصب شده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۷۰۰ تن ماهی پرورشی تولید شود اظهار داشت: برای اجرای پروژه‌های پرورش ماهی در قفس استان بوشهر ۶۰۸ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گونه ماهی پرورشی را سی‌باس دانست و بیان کرد: پرورش ماهی از طریق نصب قفس در دریا انجام می‌شود که یکی از مواد لازم آن بچه ماهی است.