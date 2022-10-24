«آزمون» هدیه زمستانی به سرمربی زنیت/ باشگاه روسی دست بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سایت sports روسیه امروز در خبری مدعی شد سردار آزمون در آستانه بازگشت به تیم زنیت سنت پترزبورگ قرار دارد.

این رسانه اعلام کرد «سرگئی سماک» سرمربی زنیت درخواست جذب سردار آزمون را داشته و از مهاجم تیم ملی ایران به عنوان یکی از هدیه‌های زمستانی برای سماک نام برده است.

در بخشی از گزارش این سایت آمده است: «زنیت تلاش خواهد کرد تا سردار آزمون را از بایر لورکوزن که اخیراً به سختی در آن بازی کرده است، بازگرداند. گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه روسی قصد دارد قرارداد قرضی آزمون را ترتیب دهد. این امکان وجود دارد که قرارداد، گزینه خرید دائمی داشته باشد. سایت ترانسفر مارکت قیمت سردار آزمون را ۱۸ میلیون یورو برآورد کرده است.»

آزمون در حالی مدنظر باشگاه زنیت قرار دارد که سه فصل در این تیم حضور داشت و رکورددار بیشترین گل زده در بین بازیکنان خارجی روسیه است. او به همراه «واگنر لاو» مهاجم سابق باشگاه زسکا، ۸۵ گل زده در روسیه دارد.

پیش از این خبرهایی از علاقه باشگاه زنیت و دینامو روسیه به آزمون منتشر و از سوی بعضی از رسانه‌های این کشور تکذیب شده بود. خبر امروز سایت sports جدیدترین خبر در ارتباط با مهاجم تیم ملی ایران است.