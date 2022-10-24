به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، از هفته چهارم و پنجم هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ دسته یک جوانان و بزرگسالان بانوان (جام کوثر) ۶ دیدار در گروه دوم روز چهارشنبه ۴ آبان ماه به میزبانی خانه تکواندو برگزار می‌شود.

در این گروه تیم‌های پایگاه سلامتی رها، پارت نوین، باشگاه پیمان، هدفسازان، بارمان ابزار و یراق توسن، آینده سازان لوازم خانگی کن، باشگاه حضرت سید و الشهدا اهواز و بیمه تجارت نو حضور دارند که تا پایان هفته سوم، بیمه تجارت نو با در اختیار داشتن تکواندوکاران شاخصی چون زهرا پوراسماعیل، پریسا جوادی و زهرا شیدایی با ۹ امتیاز و تفاضل ۱۶ صدرنشین شد.

تیم تازه وارد پارت نوین در لیگ بانوان در حد یک مدعی نشان داد و شاگردان اعظم درستی با ۷ امتیاز و تفاضل ۱۰ در جای دوم ایستادند و پایگاه سلامتی رها نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل ۸ خانه سوم جدول را به خود اختصاص داد.

در مهم‌ترین دیدار این هفته ۲ تیم پایگاه سلامتی رها و بیمه تجارت نو مازندران به مصاف یکدیگر می‌روند؛ تقابل مینا فردی و ریحانه زین العابدینی ۲ مربی با تجربه حاضر در جام کوثر دیدنی تر از مبارزه داخل «شیء هاپ چانگ» خواهد بود. فردی در پی حفظ صدرنشینی است و زین العابدینی که با پایگاه سلامتی رها در جایگاه سوم ایستاده، به دنبال کاهش فاصله خود با صدر جدول است.

در این میان پارت نوین به عنوان تیم دوم جدول که برای رسیدن به صدر جدول نیم نگاهی به دیدار بیمه تجارت نو پایگاه سلامتی رها دارد، ابتدا با پیمان و سپس با هدفسازان مبارزه می‌کند. هدفسازان تیمی متشکل از بازیکنان جوان که در ۳ هفته اول نشان داد می‌تواند در قواره یک مدعی ظاهر شود.

برنامه دیدارهای هفته چهارم و پنجم گروه دوم به شرح ذیل است:

هفته چهارم:

پایگاه سلامتی رها - بیمه تجارت نو

باشگاه پیمان - پارت نوین

بارمان ابزار و یراق توسن - هدفسازان

هفته پنجم:

باشگاه پیمان - آینده سازان سازان لوازم خانگی کن

بارمان ابزار و یراق توسن - بیمه تجارت نو

هدف سازان - پارت نوین