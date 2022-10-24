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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

امام جمعه شبانکاره:

هوشیاری نسل جوان دسیسه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد

هوشیاری نسل جوان دسیسه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد

بوشهر- امام جمعه شبانکاره گفت: هوشیاری نسل جوان و نوجوان کشور از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان، دسیسه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پردل صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان شبانکاره اظهار داشت: به حول و قوه الهی و هوشیاری و آگاهی و حضور در صحنه شما نسل جوان دشمنان مأیوس و ناامید خواهد شد.

وی بیان داشت: یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که به نسل جوان و نوجوان وارد شده فضای مجازی رها شده است که توسط دشمن اداره می‌شود و این فضا هم به دانش آموزان هم به خانواده آنان و هم به جامعه ضرر وارد کرده است.

امام جمعه شبانکاره به دانش آموزان توصیه کرد: وارد این فضا نشوید چرا که شما را از آموختن علم و تحصیل باز می‌دارد و این به آینده شما ضربه خواهد زد.

وی تصریح کرد: به تحصیل و علم آموزی توجه و تمرکز داشته باشید و به آینده خود و جامعه بنگرید و باعث خوشحالی خانواده باشید.

پردل تاکید کرد: بدانید که در آینده جامعه به شما نیاز دارد و شما هستید که باید جامعه را به دست بگیرید و بدانید که دشمن سعی دارد با فریب و دغل بازی آینده شما را خراب کند و جامعه را به آشوب و ناآرامی بکشاند.

کد مطلب 5615747

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    نظرات

    • نظرعلی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
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      پاسخ
      نسل جدید مطمئناً از ما، پدران ما و نیاکان ما بسیار هوشیارتر و آگاه ترند. هر اراجیف و خزعبلات و مزخرفاتی را بدون دلیلی قبول نمیکنند. ذهن پرسشگر دارند و بر خلاف گذشتگان بسیار خردگرا هستند. درود بر آنها. آینده را خواهند ساخت و شاید ما نباشیم.

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