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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک:

۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده است

۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده است

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک گفت: ۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده و این شرایط هر روز بدتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی در گفتگو با برنامه روی خط بازار گفت: تولید کنندگان داخلی هیچ گاه مشکلی با واردات پوشاک ندارند و دلگیری آنها از قاچاق ۹۹ درصدی پوشاک به کشور است.

وی ادامه داد: یکی از معضلات صنعت پوشاک و نساجی کشور عدم حمایت دولتمردان است و تاکنون هیچ گونه هدف گذاری و برنامه ریزی برای این صنعت توسط بخش دولتی صورت نگرفته است.

افتخاری با اشاره به ترکیه به عنوان ششمین صادر کننده پوشاک در جهان گفت: در ۲ دهه گذشته صنعت پوشاک ما از کشور ترکیه مقتدر تر بود ولی دولت ترکیه فرصت‌های تجاری خوبی برای این صنعت بوجود آورد و تا جایی که سالانه بیش از ۱۸ میلیارد دلار صادرات دارند و هر روز شاهد رشد بیشتر این صنعت هستند.

وی ادامه داد: صنعت پوشاک از تکنولوژی پیچیده و هزینه‌های گزاف برخوردار نیست و با توجه به نیروی انسانی حاضر در کشور و پایین بودن حامل‌های انرژی ما قادر خواهیم بود این صنعت را در کشور متحول کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی گفت: متأسفانه ما نگاه جدی به پوشاک و نساجی داخلی نداریم و صادرات ما در این حوزه بسیار ناچیز که که این معضل حاکی از نقش کم رنگ دولت در این حوزه است.

وی استفاده از تجربیات و مسیر پیشرفت کشورهای پیشگام در حوزه نساجی و پوشاک را یکی از راههای برون رفت از رکود این صنعت در کشور دانست.

افتخاری با اشاره به برگذاری دهمین نمایشگاه صنعت پوشاک در محل نمایشگاه بین المللی کشور گفت: در این صنعت برترین و منتخب ترین واحدهای صنعتی حضور دارند و بهترین فرصت برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان و فعالان اصلی این صنعت است که حلقه‌های مفقوده در زنجیر ارزش را شناسایی کنند.

کد مطلب 5615753
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با اینکه ترکیه به اندازه ایران جمعیت زیادی نداره اما واقعا در صنعت پوشاک تولید لباس خوب عمل کردن چون واقعا از تولید پارچه گرفته تا نحوه طرح مدل تا دوخت آنها بی نقصه چون بی نقصه مردم خودشون و بعد کشورهای منطقه ای هم رازی هستن همه چیز رضایت اجناس کالا از داخل ملت خودمون شروع میشه بعدرضایت بیرون میره

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