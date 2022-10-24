۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی در گفتگو با برنامه روی خط بازار گفت: تولید کنندگان داخلی هیچ گاه مشکلی با واردات پوشاک ندارند و دلگیری آنها از قاچاق ۹۹ درصدی پوشاک به کشور است.

وی ادامه داد: یکی از معضلات صنعت پوشاک و نساجی کشور عدم حمایت دولتمردان است و تاکنون هیچ گونه هدف گذاری و برنامه ریزی برای این صنعت توسط بخش دولتی صورت نگرفته است.

افتخاری با اشاره به ترکیه به عنوان ششمین صادر کننده پوشاک در جهان گفت: در ۲ دهه گذشته صنعت پوشاک ما از کشور ترکیه مقتدر تر بود ولی دولت ترکیه فرصت‌های تجاری خوبی برای این صنعت بوجود آورد و تا جایی که سالانه بیش از ۱۸ میلیارد دلار صادرات دارند و هر روز شاهد رشد بیشتر این صنعت هستند.

وی ادامه داد: صنعت پوشاک از تکنولوژی پیچیده و هزینه‌های گزاف برخوردار نیست و با توجه به نیروی انسانی حاضر در کشور و پایین بودن حامل‌های انرژی ما قادر خواهیم بود این صنعت را در کشور متحول کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی گفت: متأسفانه ما نگاه جدی به پوشاک و نساجی داخلی نداریم و صادرات ما در این حوزه بسیار ناچیز که که این معضل حاکی از نقش کم رنگ دولت در این حوزه است.

وی استفاده از تجربیات و مسیر پیشرفت کشورهای پیشگام در حوزه نساجی و پوشاک را یکی از راههای برون رفت از رکود این صنعت در کشور دانست.

افتخاری با اشاره به برگذاری دهمین نمایشگاه صنعت پوشاک در محل نمایشگاه بین المللی کشور گفت: در این صنعت برترین و منتخب ترین واحدهای صنعتی حضور دارند و بهترین فرصت برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان و فعالان اصلی این صنعت است که حلقه‌های مفقوده در زنجیر ارزش را شناسایی کنند.