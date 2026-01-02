برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مد و پوشاک در تهران با تمرکز بر تولید

مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی پوشاک با حضور بیش از ۸۰ تولیدکننده و برند منتخب ایرانی از ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه در فضایی به وسعت ۸ هزار و ۳۴۸ متر مربع برگزار می‌شود. این رویداد، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولید داخلی فراهم کرده و فرصتی ایده‌آل برای علاقه‌مندان به آشنایی با محصولات ایرانی و نیز فعالان حوزه پوشاک جهت توسعه ارتباطات و کشف فرصت‌های صادراتی است.

وی ادامه داد: با وجود چالش‌های موجود، برگزاری قابل‌قبول این نمایشگاه مرهون تلاش و پایداری تولیدکنندگان و فعالانی است که در سخت‌ترین شرایط همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی به موضوع قاچاق پوشاک و لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت این چالش اشاره و بر ضرورت تدوین نقشه‌راه و برنامه مدون برای رفع این چالش تأکید کرد.

افتخاری در پاسخ به پرسشی درباره استقبال مردم از پوشاک ایرانی با توجه به افزایش قیمت‌ها بیان کرد: متأسفانه صنعت پوشاک در مقایسه با دیگر کالاهای داخلی کمترین رشد را داشته و این امر ناشی از نبود نگاه ریشه‌ای به صنعت مد و لباس است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه یکی از برجسته‌ترین رویدادهای صنعت مد و لباس در ایران است که فرصتی برای نمایش طرح‌های جدید و فناوری‌های پیشرفته در این حوزه به شمار می‌رود؛ تولیدکنندگان، طراحان و سرمایه ‌گذاران در این نمایشگاه دور هم جمع می‌شوند تا با تبادل ایده ها، بازار پوشاک را توسعه دهند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌ها در عرصه مد است که علاه بر تولیدکنندگان، بسیاری از طراحان لباس و تولیدکنندگان پارچه نیز در آن حضور دارند.این نمایشگاه زمینه را برای افزایش تولیدات باکیفیت ایرانی جهت مصرف داخلی و افزایش صادرات فراهم می‌سازد و سرمایه‌گذاران بسیاری را از کشورهای همسایه جذب خواهد کرد. همچنین زمینه پیشرفت و بهبود عملکرد برندهای نوپا در این عرصه را با برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌توان فراهم کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی خاطرنشان کرد: ایجاد رقابت و تبادل اطلاعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، علمی‌کردن طرح تولید لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی و افزایش صادرات و راندمان تولید داخلی، مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی پوشاک از ۱۲ تا ۱۵ دی ماه از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران درحال برگزاری است.