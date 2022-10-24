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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

یک مقام مسئول:

برنامه های صرفه جویی در مصرف برق در حال اجرا است

برنامه های صرفه جویی در مصرف برق در حال اجرا است

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیروگفت: برنامه‌های تدوین شده در جلسه‌های تخصصی برای سال آینده بلافاصله بعد از تابستان آماده و هم‌اکنون در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «عبدالصاحب ارجمند» افزود: این برنامه وزارت نیرو در چند محور مختلف از جمله افرایش ظرفیت تولید برق، تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌ها، موضوع مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، توسعه شبکه‌های انتقال و فوق انتقال، اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه و اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی برای جلب مشارکت داوطلبانه مشترکان است.

وی درباره تأمین برق پایدار در زمستان، ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای موضوع تأمین برق زمستان سال جاری، نیروگاه‌ها آمادگی کامل برای تأمین برق موردنیاز را داشته و در زمینه ظرفیت آماده بکار نیروگاهی هیچ مشکلی نداریم و در صورت تأمین سوخت، بدون محدودیت تأمین برق صورت می‌پذیرد.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی تعمیرات به‌نوعی است که نیروگاه‌های حرارتی و اتمی در دست تعمیر هستند، به‌طوری‌که می‌توانیم بار شبکه را کنترل کنیم.

به گفته ارجمند، هماهنگی خوبی با وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها شکل‌گرفته و امیدواریم بتوانیم سوخت مایع را به شکل مناسبی ذخیره کنیم تا دچار محدودیت نشویم.

وی ادامه داد: البته این موضوع بستگی به نوع وضعیت سرمای زمستان دارد که در این زمینه باید تمهیدات لازم برای تأمین برق مشترکان خانگی، نیروگاه‌ها و غیره صورت گیرد. درهرصورت همکاری مردم برای مدیریت مصرف در حوزه گاز و برق را لازم خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو افزود: برای تعمیرات نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی زمان‌بندی داریم و برنامه‌ریزی این تعمیرات به‌گونه‌ای است که منطبق با محدودیت‌های گاز در استان‌های مختلف و میزان و نحوه تأمین سوخت مایع جهت تعمیرات از مدار خارج ولی سایر نیروگاه‌ها به مدار می‌آیند.

کد مطلب 5615791
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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