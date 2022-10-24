به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست شورای دانشگاه، بر همکاری اعضای هیات علمی در اصلاح امور، به عنوان یک رسالت ملی و بازسازی شرایط موجود با استفاده از سرمایه اجتماعی دانشجویان برای تعالی دانشگاه تاکید شد.

در جلسه شورای دانشگاه پیشنهاد بازنگری دستورالعمل نحوه اعطای ترفیع سالانه و پایه‌های تشویقی اعضای هیئت‌علمی، برنامه جامع توانمندسازی و فلوشیپ پژوهشی اعضای هیات علمی، موردبررسی اعضای شورا قرار گرفت و گزارشی از عملکرد پژوهشی دانشکده ها، اعطای پایه تشویقی و تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید ارائه شد.

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ضرورت اصلاح رویه های موجود در دانشگاه تاکید کرد و گفت: یکی از کارهایی که باید به آن فکر کنیم این است که بتوانیم شاخص های دانشگاه را در دوره مدیریت خود ارتقا دهیم.

وی گفت: باید ملاک های جدیدی برای جذب اعضای هیات علمی بگذاریم تا هنگام ورود، افراد توانمند و بهتری را انتخاب کنیم. به عنوان مثال می توانیم قبل از پیمانی شدن، دوره ها و شاخص هایی را برای جذب اعضای هیات علمی بهتر در نظر بگیریم.

قناعتی اعتراض را نشانه زنده بودن جامعه عنوان کرد و ارائه مدلی علمی برای عبور از بحران و شرایط پس از آن را ضروری دانست و گفت: بعضی از دانشجوها در اعتراضات هیچ مدلی در ذهنشان نیست و اغلب شعارهای احساسی را مطرح می کنند و برنامه ای برای ساخت و اصلاح و بهبود ندارند. این شرایط، نشان از ناپختگی یخی از آنها است.

وی راه حل عبور از این شرایط را برقراری فرهنگ گفتمان در کشور عنوان کرد و افزود: رهبر معظم، بارها بر راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی تاکید کردند که متاسفانه تاکنون انجام نشده و حال شاهد تبعات آن در جامعه هستیم. من از افرادی که در این شرایط کمک کردند قدردانی می کنم. باید قبول کنیم که مشکلاتی در کشور وجود دارد و اصلاح وضع موجود را یک رسالت ملی بدانیم و برای آن به دنبال راه حل باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان را فرزندان خود خواند و تصریح کرد: باید به اعتراضاتشان احترام بگذاریم اما باید در چارچوب قانون اعتراضات مطرح شود لذا این وظیفه ماست که آنها را آگاه کنیم.

وی با بیان اینکه، در غرب گاها دیکتاتوری در لباس دموکراسی عرضه می شود ، تصریح کرد: دانشگاه می تواند پیشقدم برای ارائه یک الگوی صحیح اجتماعی باشد. این مسئله نقاط قوتی نیز داشت و توانست برای جامعه بیداری ایجاد کند. این شرایط فرصتی است که باید بر روی آن کار کنیم و مدل صحیحی را به جامعه ارائه دهیم.

قناعتی، با بیان اینکه «باید در دانشگاه افرادی را انتخاب کنیم که جسور و پخته باشند، مدیریت زمان داشته باشند و بتوانند در بحران ها بهترین تصمیم را بگیرند» خاطر نشان کرد: افرادی که موقعیت شناس نباشند نمی توانند در بحران ها مفید عمل کنند. من دست افرادی که در این شرایط برای ساختن کمک کردند را می فشارم. پس از انقلاب در کشور، کارهای بزرگی انجام شده است و البته مشکلاتی نیز وجود دارد.

وی افزود: این بحران تمام می شود اما از همکاران می خواهم که در خصوص ‌روانشناسی بحران کار کنند و به مسئولان در خصوص پسا بحران و مسایل پیرامون آن، آگاهی دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بازسازی شرایط موجود با استفاده از سرمایه اجتماعی دانشجویان را فرصتی برای تعالی دانشگاه خواند و گفت: عدم رعایت قانون برای هیچ شهروندی برازنده نیست لذا باید این مسئله ریشه ای و قانونی حل شود تا زمانی که قانون وجود دارد باید حرمت آن رعایت شود.

وی گفت: از همکاران پخته و موجه می خواهم که گروهی برای نقد ایجاد کنند، تا مسائل و مشکلات در این گروه مطرح شود و از همفکری افراد صاحب نظر در آن بهره مند شوند. گاهی برخی از تحرکات در کشور بر اساس خطای انسانی رخ داده است اما نباید آن را به پای نظام بگذاریم. درخواست می کنم که شورایی برای عبور از بحران بگذاریم و این جلسات را هفتگی برقرار کنیم تا آسیب های بحران کمتر و کمتر شود.

قناعتی اظهار داشت: نباید این شرایط را ندیده بگیریم اگر افراد به عملکرد هیات رییسه و یا به شرایط کشور نقدی دارند فضای مناسبی برای مطرح کردن آن پیدا کنند. این کمیته می تواند برای حل مشکلات کمک کننده باشد. دوستانی که تمایل به کمک و حضور در این نشست ها دارند لطفا اعلام کنند.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین میر مجید سیدقریشی، بخش هایی از نامه حضرت امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر در مورد قضات و ویژگی های آنان را قرائت کرد و گفت: افرادی را بر مسند قضاوت بنشانید که اگر اشتباهی از آنان سر زد بر خطای خود پافشاری نکنند و مادامی که حق را شناختند برگشت از آن برایشان سخت نباشد و به دنبال حجت ها باشند. جنگ امروز، جنگ شناخت ها است چرا که افراد آنقدر بر باطل پا فشاری می کنند که شبیه حق می شود.

سپس دکتر اکبر فتوحی، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستورالعمل اعطای سالانه ترفیع بر مبنای پایه تشویقی را مطرح کرد و گفت: به نظر می رسد که دستورالعمل های ما در خصوص اعطای پایه های تشویقی قدری سخت گیرانه تر از سایر دانشگاه هاست لذا تصمیم به بازنگری در این دستورالعمل گرفتیم.

وی با اشاره به بازنگری در آیین نامه سال ۸۹ تصریح کرد: بر این اساس در نظر داریم به اعضای بورد، اعضای تمام وقت جغرافیایی، افرادی که ثبت اختراع کرده اند، استاد نمونه کشوری هستند و یا در جشنواره های کشوری حائز رتبه شده اند نیز پایه تشویقی اعطا شود.

فتوحی، با توجه به موضوعات مطرح شده در این جلسه خاطر نشان کرد: نظرات همکاران در این دستورالعمل اعمال و اصلاحیه آن به عنوان مصوبه ابلاغ می شود.

وی با معرفی برنامه توانمند سازی پژوهشی اعضای هیات علمی گفت: در این برنامه، ۴۹۰ ساعت برنامه مختلف را برای ارتقاء توان اعضای هیات علمی در نظر گرفتیم و افراد می توانند ۱۸ ساعت را به اختیار خود و بر اساس نیاز، در طول چهار سال از سبد دوره ها انتخاب کنند. همچنین در صورت دریافت گواهینامه فلوشیپ، یک پایه ترفیع تشویقی به اعضای هیات علمی تعلق خواهد گرفت.

در ادامه دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیشنهاد تمدید حکم ۲ عضو هیات علمی وابسته و دریافت پایه تشویقی چند عضو برمبنای امتیاز ارتقا و برگزیدگان جشنواره ها را مطرح کرد که مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.