به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امان‌الله حسینی‌صدر ظهر دوشنبه در مجمع بسیج شهرستان بن چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم‌اکنون فعالیت‌های خوبی در راستای شبکه تعلیم و تربیت بسیج استان به‌خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای افزود: استکبار جهانی با راه‌اندازی آشوب‌های اخیر قصد رسیدن به اهداف و توطئه‌های خود را داشت که ناموفق خواهد بود.

حسینی‌صدر به قدرت جمهوری اسلامی ایران و تسلیم شدن دشمن در جبهه‌های مختلف بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: آمریکا در تقابل با ایران اسلامی به چالش کشیده شده و هیمنه خود را در دنیا از دست داده است.

وی با اشاره به تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی در تقابل با استکبار جهانی یادآور شد: آمریکا به‌دنبال حاکم شدن خود در دهکده جهانی است و در این مسیر، جمهوری اسلامی را از موانع اصلی می‌داند.

حسینی‌صدر تأکید کرد: آمریکا امروزه جمهوری اسلامی را خطری بالفعل در مسیر منافع خود در تمام دنیا می‌داند و به‌همین علت توطئه‌های زیادی برای ایران طراحی می‌کند.