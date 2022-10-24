آمریکا و اسرائیل دشمن درجه یک ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدین رستمی روز دوشنبه در تجمع بانوان فاطمی این شهرستان اظهار داشت: پیام اصلی تجمع بانوان فاطمی شهرستان قروه برای دشمن است، دشمنی که می‌خواهد در ایران زن را تبدیل به یک موجود یک بار مصرف کند.

وی افزود: کسانی که به اسم آزادی دنبال این هستند که زن را تبدیل به یک کالای مصرفی کنند و از آزادی زنان صحبت می‌کنند در حالی که این آزادی زن به نفع زن نیست.

امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: آنها برای اینکه به منافع خودشان برسند صحبت از آزادی می‌زنند ما از اینها سوال کردیم که منظور شما از آزادی زن چیست مگر در جمهوری اسلامی ایران زنان آزاد نیستند، مگر ایجاد اشتغال ندارند و ادامه تحصیل و دانشگاه نمی‌روند.

حجت الاسلام رستمی خطاب به جوانان فریب خورده در حوادث اخیر اظهار کرد: جامعه پزشکان، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، هنرمندان، مهندسین، ورزشکاران که زن هستند را ببینید اینها با همین حجاب خود توانسته‌اند قله‌های عظیم را در علم و فناوری، ورزش و هنر در همه دنیا فتح کنند.

وی افزود: اساس زندگی زن در اسلام بر عفت، پاکدامنی و حجاب است و اسلام همیشه مدافع حقوق زنان بوده است.

امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: پیام ما برای گروهک‌های خارجی و کسانی که به مردم پشت کردند و خیانت کردند این است که مگر شماها نبودید که شهیده ناهید فاتحی کرجو را زنده بگور کردید، مگر شما نبودید مثل مشرکین و کفار جاهلیت این بانوی شهید را زنده بگور کردید؟

وی خطاب به گروهک‌های ضد انقلاب افزود: از شما سوال می‌پرسیم شماهایی که مدافع حقوق زن هستید مگر شما نبودید که شهیده فاطمه اسدی را زنده بگور کردید یک زن تنها بخاطر اینکه برای آزادی همسر خود با شما صحبت کند او را در بند گرفتید و به او تعدی کردید و او را به شهادت رساندید.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی خاطرنشان کرد: از شما می‌پرسیم مگر خانم شیلر رسولی برای اینکه از آن حادثه خودش را نجات دهد و عفت و پاکدامنی خود را حفظ کند خود را به پایین انداخت و از دنیا رفت مگر او قهرمان شما نبود او باید قهرمان شماها باشد نه کسانی که به اسم آزادی دنبال این هستند که عفت و حجاب را از جامعه بزدایند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه همین مردم که همیشه در صحنه بوده و این جمعیت که نمونه‌ای از این مردم هستند، مشت محکمی بر دهن دشمنان خواهند کوبید.

امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: ما گروهک‌ها را به عنوان یک دشمن درجه یک نمی‌دانیم و آنها را در کلاس کار جمهوری اسلامی نمی‌دانیم.

حجت الاسلام رستمی افزود: دشمن جمهوری اسلامی ایران در درجه اول شیطان احزاب آمریکا و اسرائیل هستند.

وی تصریح کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران از مردم است همین مردمی که همیشه در صحنه بوده و هستند و امروز هم تجمع حجاب و بانوان فاطمی را دشمن ببیند و نظاره کند.

امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: پیام این مردم هم به گروهک‌های ضد انقلاب این است که ما شما را نمی‌خواهیم و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستیم و به آرمان‌های امام و رهبری و شهدا پشت نمی‌کنیم.

وی افزود: به دشمن می‌خواهیم بگوییم دانش آموزان و دهه هشتادی‌ها و فرهنگیان شهرستان قروه از جنس شماها نیستند، اینها همان کسانی هستند که اسلام را به بچه‌های ما یاد می‌دهند، اینها همان کسانی هستند که شهید دادند.

حجت الاسلام رستمی افزود: جامعه فرهنگیان پنج هزار معلم شهید را تقدیم انقلاب اسلام کرده و ۳۶ هزار دانش آموز شهید را تقدیم کردیم.

وی تأکید کرد: می‌خواهیم به دشمن بگوییم ما آماده‌ایم برای هر نوع رویارویی و برخورد که تمام منافع شما را در تمام دنیا به حول و قوه الهی به خطر بندازیم.

امام جمعه قروه تصریح کرد: از قوه قضائیه می‌خواهیم سخت‌ترین برخوردها را با کسانی که آرامش و امنیت مردم را دچار چالش می‌کنند، داشته باشد.