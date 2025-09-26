امام جمعه قروه: سخنان هوشمندانه رهبری «جورچین نظام سلطه» را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تبریک ایام دفاع و شهادت به نیروهای مسلح و خانواده شهدا، مقاومت در برابر استکبار را تنها راه حفظ شرف و آزادی ملت ایران خواند و تأکید کرد: هزینه مقاومت به مراتب کمتر از سازش است.

امام جمعه قروه، با اشاره به ضررهای کلان اقتصادی برجام، مذاکره با آمریکا را بی‌فایده و بخشی از سناریوی براندازی جمهوری اسلامی دانست.

وی در آغاز خطبه‌های نماز جمعه، ضمن تبریک ایام دفاع و شهادت به مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و تمامی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی)، افزود: فرهنگ مقاومت، اساسی‌ترین تفاوت جمهوری اسلامی با نظام سلطه است.

نظام استکباری با آزادی ملت‌ها مشکل دارد

وی با بیان اینکه دنیا با ایران دشمنی می‌کند چون نمی‌خواهد "حرف متفاوت" ما را بشنود، تصریح کرد: نظام استکبار، نوکر می‌خواهد و با استقلال و آزادی ملت‌ها مشکل دارد.

امام جمعه قروه یادآور شد: مبنای جنگ تحمیلی نیز همین بود؛ آن‌ها می‌خواستند ملت ما تابع آن‌ها باشد اما فرهنگ امام (ره) و شهدا، اهل تسلیم و ذلت نبود و امروز نیز نیست.

حجت‌الاسلام رستمی، مقاومت ملت ایران را ناشی از ایمان به وعده‌های الهی دانست و افزود: ما تنها ملتی بودیم و هستیم که ایستادگی کردیم و حرف متفاوت زدیم، چون به وعده‌های پروردگار متعال ایمان داریم که اگر صبر کنید، قطعاً پیروزی از آن شما خواهد بود.

هزینه مقاومت بهتر از سازش است

وی تأکید کرد: راهی جز مقاومت نداریم؛ چراکه «هزینه مقاومت، به مراتب از سازش بهتر است.

امام جمعه قروه در بخش مهمی از سخنان خود، به تحلیل بیانات اخیر و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: سخنان تلویزیونی رهبری بسیار راهگشا بود و تمامی جورچین‌هایی که نظام سلطه چیده بود، به هم زد.

وی با اشاره به توطئه‌های داخلی و خارجی، اظهار کرد: عده‌ای در داخل با استفاده از رسانه‌ها به دنبال به‌هم‌ریختن محاسبات دولت و ایجاد ناامیدی بودند و همزمان، آمریکا و صهیونیست‌ها نیز پشت پرده، سناریوهای ترساندن مردم (مانند ماجرای مکانیسم ماشه) را چیده بودند تا دولت را تحت فشار قرار دهند.

حجت‌الاسلام رستمی، محور اصلی و ضربه فنی رهبری را در جمله «مذاکره با آمریکا فایده ندارد» دانست و گفت: این سخن، محاسبات داخلی و خارجی را در هم ریخت.

وی همچنین از مسئولان خواست که در مقابل فشارهای خارجی برای دست برداشتن از حق خود کوتاه نیایند و تأکید کرد: انرژی هسته‌ای، حیثیت و آینده کشور است و نباید در این زمینه سازش کرد.