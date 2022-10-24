پولادگر : باید از منتخبین المپیاد استعدادهای برتر حمایت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در مراسم اختتامیه المپیاد استعدادهای برتر اظهار داشت: خدارا شاکریم که بعد از یک وقفه دو، سه ساله این توفیق را پیدا کردیم که المپیاد را با حمایت دکتر سجادی برگزار کنیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری المپیاد استعدادهای برتر برای این گروه سنی افزود: ما در بسیاری از فدراسیون‌ها دچار این نقیصه هستیم که مسابقات برای این گروه سنی برگزار نمی‌شود و برگزاری این المپیاد می‌تواند کمک شایانی به فدراسیون‌ها باشد چراکه نخبه‌های رشته‌های مختلف را مشخص می‌شوند. همچنین کنترل کمی و کیفی المپیاد فرایند جدید این دوره از مسابقات بود.

پولادگر خاطرنشان کرد: همچنین درخصوص روانشناختی نیز در این دوره کار ویژه‌ای انجام دادیم به ویژه در بخش بانوان که نیاز بود.

یکی دیگر از اهداف برگزاری این المپیاد این بود که مدیران استانی را نیز همراه و ترغیب کنیم که از ورزش حمایت ویژه‌ای داشته باشند. امیدواریم که در سال های بعد حمایت بیشتر نیز باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: ۹۴۳۰ ورزشکار پسر و ۵۴۷۰ ورزشکار دختر در این دوره شرکت کردند و در مجموع ورزشکاران و مربیان و داوران بیش از ۱۷ هزار نفر شرکت کننده داشتیم.

وی ادامه داد: برگزاری این المپیاد اولین مرحله و همان مرحله داشت بود و باید یک حمایت هشت ساله از این نخبه‌ها داشته باشیم که به مرحله برداشت این استعدادها برسیم. این امر نیاز به حمایت همه مسئولین استانی و همچنین کشوری دارد.

پولادگر عنوان کرد: تعامل بسیار خوبی در این دوره بین وزارت ورزش و آموزش و پرورش ایجاد شد و برگزاری مسابقات هشت رشته از این المپیاد به عهده وزارت آموزش و پرورش بود. یکی از اتفاقات خوب دیگر این دوره از المپیاد وجود رشته پهلوانی و زورخانه‌ای بود. برای ایجاد عرق ملی ما باید تمدن ایران اسلامی را به نوجوانان و جوانان این کشور بشناسانیم که ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی نمونه بارز این تمدن است.