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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» در یزد آغاز شد

ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» در یزد آغاز شد

یزد- مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد از آغاز ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» با ارائه خدمات عمرانی، پزشکی، آموزشی و اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار استان خبر داد.

سرهنگ اصغر سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه با شعار «هر گروه جهادی یک خدمت» در سراسر استان یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رزمایش، روستاهای شهرستان تفت به عنوان یکی از مناطق هدف مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و گروه‌های جهادی در بخش‌های مختلف به ارائه خدمت می‌پردازند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: تعمیر منازل محرومان، آسفالت راه‌های روستایی، لایروبی قنوات و جهاد روشنایی از جمله اقدامات عمرانی پیش‌بینی‌شده در این رزمایش است.

سلمانی، خدمات پزشکی و دندانپزشکی، میز خدمت، مشاوره حقوقی و خانواده، رنگ‌آمیزی مدارس، توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر و برگزاری کلاس‌های تقویتی و آموزشی را از دیگر برنامه‌های این رزمایش عنوان کرد.

وی گفت: ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» همزمان با یادواره شهدای جهادگر برگزار می‌شود و گروه‌های جهادی تا ۳۱ شهریورماه در مناطق هدف استان به فعالیت ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6949841

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